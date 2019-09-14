تشكيل الزمالك المتوقع الليلة أمام جينيراسيون فوت بدوري أبطال إفريقيا

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تشهد أرض دولة السنغال مساء اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق جينيراسيون فوت السنغالي ضيفه فريق الزمالك، ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق جينيراسيون فوت:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود علاء / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / أشرف بنشرقي / يوسف أوباما / أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

المدير الفني: الصربي ميِتشو.

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