كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع اليوم أمام فيورنتينا

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يشهد ملعب أرتيميو فرانكي في مدينة فلورنسا على أرض دولة إيطاليا اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق فيورنتينا ضيفه فريق يوفنتوس، ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة يوفنتوس وفيورنتينا تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وستكون مباراة يوفنتوس وفيورنتينا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق فيورنتينا:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو / ليوناردو بونوتشي / ماتياس دي ليخت / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: دوغلاس كوستا / كريستيانو رونالدو / جونزالو هيجواين.

المدير الفني: الإيطالي ماوريسيو ساري.

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