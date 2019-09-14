كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع اليوم أمام فيورنتينا

كريستيانو رونالدو
Advertisements

يشهد ملعب أرتيميو فرانكي في مدينة فلورنسا على أرض دولة إيطاليا اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق فيورنتينا ضيفه فريق يوفنتوس، ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة يوفنتوس وفيورنتينا تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

وستكون مباراة يوفنتوس وفيورنتينا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق فيورنتينا:

  • حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
  • خط الدفاع: دانيلو / ليوناردو بونوتشي / ماتياس دي ليخت / أليكس ساندرو.
  • خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.
  • خط الهجوم: دوغلاس كوستا / كريستيانو رونالدو / جونزالو هيجواين.
  • المدير الفني: الإيطالي ماوريسيو ساري.

إقرأ أيضاً: تشكيل الزمالك المتوقع الليلة أمام جينيراسيون فوت بدوري أبطال إفريقيا

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

تشكيل برشلونة المتوقع الليلة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ ساعتين

حسن شحاتة يخرج من دائرة المرشحين لتدريب منتخب مصر

منذ 3 ساعات

تشكيل الهلال المتوقع الليلة أمام الفيحاء بالدوري السعودي للمحترفين

منذ 4 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع الليلة أمام جينيراسيون فوت بدوري أبطال إفريقيا

منذ 6 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت 14/9/2019

منذ 6 ساعات

هازارد يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

منذ 6 ساعات

مرتضى منصور يُعلن التكفل بعلاج مؤمن زكريا على نفقته الشخصية

منذ 6 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع الليلة أمام كانو سبورت .. أزارو يغيب بداعي الإصابة

منذ 7 ساعات

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الاسباني اليوم السبت 14/9/2019

منذ 7 ساعات

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع اليوم أمام نيوكاسل بالبريميرليج

منذ 7 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق