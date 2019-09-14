تشكيل الهلال المتوقع الليلة أمام الفيحاء بالدوري السعودي للمحترفين

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يشهد ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الهلال ضيفه فريق الفيحاء، ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة الهلال والفيحاء تحديداً في تمام الساعة 17:40 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وستكون مباراة الهلال والفيحاء منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل الهلال المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق الفيحاء:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني / جانج / محمد جحفلي / علي آل بليهي.

خط الوسط: سلمان الفرج / محمد كنو / أندري كاريو / سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري.

خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: الروماني رازفان لوشيِسكو.

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