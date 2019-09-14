حسن شحاتة يخرج من دائرة المرشحين لتدريب منتخب مصر

Advertisements

أوضح مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت أن الكابتن حسن شحاتة قد خرج بنسبة كبيرة من دائرة المرشحين، من أجل تولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري في المرحلة القادمة.

وأكد المصدر أن اتحاد الكرة المؤقت برئاسة عمرو الجنايني استبعد الكابتن حسن شحاتة من حسابات تدريب منتخب مصر، نظراً إلى كبر سنه وأيضاً الرغبة في منح الفرصة لمدرب شاب من أصحاب المواهب حالياً على الساحة المصرية.

Advertisements

وأشار إلى أن الكابتن حسن شحاتة كان قريباً للغاية من تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر، على أن يكون الكابتن أحمد حسام ميدو مساعداً له في الجهاز المعاون، إلا أن الأخير رفض بسبب ارتباطه بنادي مصر المقاصة في الوقت الحالي.

وشدد المصدر أيضاً على أن الاتحاد المصري لكرة القدم سوف يُحاول الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها الكابتن حسن شحاتة، من خلال تعيينه مشرفاً عاماً على المنتخبات الوطنية للمساهمة في تطوير جميع الأعمار السنية.

يُذكر أن المنافسة على منصب المدير الفني لمنتخب مصر قد انحصرت خلال الأيام الماضية بين كلاً من الكابتن إيهاب جلال مدرب المصري البورسعيدي حالياً، وبين الكابتن حسام حسن مدرب سموحة حالياً.

إقرأ أيضاً: تشكيل الهلال المتوقع الليلة أمام الفيحاء بالدوري السعودي للمحترفين