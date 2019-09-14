تشكيل برشلونة المتوقع الليلة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

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يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا مساء اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة ضيفه فريق فالنسيا، ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة برشلونة وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة برشلونة وفالنسيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق فالنسيا:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / فريِنكي دي يونج / أرثور ميلو.

خط الهجوم: بيريز / أنطوان جريزمان / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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