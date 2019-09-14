تشكيل برشلونة المتوقع الليلة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

فريق برشلونة
Advertisements

يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا مساء اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة ضيفه فريق فالنسيا، ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وستكون مباراة برشلونة وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة برشلونة وفالنسيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق فالنسيا:

  • حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.
  • خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.
  • خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / فريِنكي دي يونج / أرثور ميلو.
  • خط الهجوم: بيريز / أنطوان جريزمان / لويس سواريز.
  • المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

إقرأ أيضاً: حسن شحاتة يخرج من دائرة المرشحين لتدريب منتخب مصر

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

حسن شحاتة يخرج من دائرة المرشحين لتدريب منتخب مصر

منذ 3 ساعات

تشكيل الهلال المتوقع الليلة أمام الفيحاء بالدوري السعودي للمحترفين

منذ 4 ساعات

كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع اليوم أمام فيورنتينا

منذ 5 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع الليلة أمام جينيراسيون فوت بدوري أبطال إفريقيا

منذ 6 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت 14/9/2019

منذ 6 ساعات

هازارد يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

منذ 6 ساعات

مرتضى منصور يُعلن التكفل بعلاج مؤمن زكريا على نفقته الشخصية

منذ 6 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع الليلة أمام كانو سبورت .. أزارو يغيب بداعي الإصابة

منذ 7 ساعات

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الاسباني اليوم السبت 14/9/2019

منذ 7 ساعات

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع اليوم أمام نيوكاسل بالبريميرليج

منذ 7 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق