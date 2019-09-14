كواليس الأهلي بغينيا الاستوائية قبل مباراة كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

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تتحرك اليوم بعثة النادي الأهلي المصري في تمام الساعة الـ 4 عصراً من مقر إقامتها بغينيا الاستوائية إلى ملعب مالابو، الذي يحتضن مباراة نادي كانو سبورت خلال مباراة الذهاب بالدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة النادي الأهلي، ونادي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في تمام الساعة الـ 6 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مالابو، الذي يبعد عن فندق إقامة البعثة ما يقرب من 15 دقيقة.

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ويؤدي لاعبو النادي الأهلي المصري الذين لم تتضمنهم قائمة مباراة اليوم مراناً خاصاً في تمام الساعة الـ 12 ظهراً على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

ويخوض النادي الأهلي مباراة اليوم أمام نادي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت، بزيه التقليدي، حيث يرتدي لاعبي القلعة الحمراء القميص الأحمر، والشورت الأبيض” بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال فعاليات الاجتماع الفني للمباراة الذي تم إقامته صباح اليوم السبت في قاعة المؤتمرات باستاد مالابو الذي تقام عليه أحداث مباراة اليوم.

فيما يرتدى نادي فريق كانو سبورت القميص الأسود، والشورت الأبيض، كما تم الاتفاق على تحديد موعد وصول الفريقين الكرويين إلى الملعب قبل المباراة بمدة زمنية تصل إلى 90 دقيقة مع التنبيه على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من حكام المباراة الكروية.

كما تم الاتفاق أيضاً على تخصيص المدرج الأيمن ليكون خاص بالجالية المصرية بغينيا الاستوائية من أجل حضور فعاليات المباراة من أجل تشجيع النادي الأهلي المصري.

وتغادر بعثة النادي الأهلي غينيا الأستوائية في تمام الساعة الـ 11 ظهر غداً الأحد، أما بالنسبة إلى رحلة عودة لاعبي القلعة الحمراء إلى القاهرة فإنها تتضمن التوقف ترانزيت مرتين، الأولى سوف تكون بالكاميرون لمدة ساعة تقريباً، والثانية سوف تكون في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لمدة زمنية تصل إلى ساعتين تقريباً.

ومن المتعين أن تصل بعثة النادي الأهلي للقاهرة في تمام الساعات الأولى من فجر الاثنين بعد رحلة تزيد عن 12 ساعة تقريباً.

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