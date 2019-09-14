النادي الأهلي يصدر بياناً رسمياً من أجل توضيح أزمة اللاعب “مؤمن زكريا”

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أصدر النادي الأهلي بيان رسمي، ليتم الإعلان من خلاله أن مجلس الإدارة تحت رئاسة محمود الخطيب قد قررت قبل أكثر شهرين تحمل تكاليف العلاج الخاصة باللاعب مؤمن زكريا جناح الفريق، وأن النادي لم يقصر مع اللاعب خلال فترة إصابته.

وقد أعلن اللاعب مؤمن زكريا عبر برنامج “اللعيب” الذي يتم بثه عبر قناة “MBC مصر” مساء يوم الخميس السابق عن كافة التفاصيل المتعلقة بإصابته التي أبعدته عن الملاعب الكروية خلال الفترة السابقة لمدة زمنية تصل إلى 6 أشهر، وقد أكد اللاعب أن إصابته نفسية.

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وقد أشار اللاعب صاحب الـ31 عاماً، إن الإصابة التي تعرض لها بالركبة قد اختتمت بمرض والده، إلى جانب خضوع والدته إلى إجراء عملية جراحية بسببه، مما أثر عليه من الناحية النفسية دون مساندة من أحد.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن اللاعب مؤمن زكريا قد انتقل إلى النادي الأهلي خلال عام 2015 قادماً من نادي إنبي بعد نهاية إعارته إلى نادي الزمالك، وقد تم إعارة اللاعب إلى نادي أحد السعودي خلال شهر يناير السابق، إلا أنه قد فسخ عقده مع النادي قبل أن يلعب معه، ليعود من جديد إلى النادي الأهلي المصري.

يأتي هذا خلال البيان الصادر عن النادي قبل وقت قليل من مباراة نادي الأهلي أمام مضيفه نادي كانو سبورت بغينيا بيساو، المقامة ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019/ 2020.

بيان النادي الأهلي عن اللاعب مؤمن زكريا

جاء في بيان النادي الأهلي حول أزمة اللاعب مؤمن زكريا، حيث أكد جهاز كرة القدم في النادي الأهلي، إلى أن مجلس الإدارة نادي الأهلي تحت رئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد قرر قبل شهرين تقريباً بتحمل كافة تكاليف علاج اللاعب مؤمن زكريا بالداخل والخارج.

كما قررت إدارة القلعة الحمراء أيضاً أن يحصل اللاعب مؤمن زكريا على كافة مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده بقائمة النادي الأهلي من عدمه، وتابع البيان الصادر عن النادي، أن رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب حرص على عقد جلسة مع اللاعب مؤمن زكريا منذ فترة، وقد تم إبلاغ اللاعب بقرار مجلس إدارة النادي الأهلي بنفسه.

كما أكد النادي للاعب على أنه لم، ولن يتخلى عن أحد من أبنائه على مدار تاريخه، وأن اللاعب مؤمن زكريا هو أحد أبناء النادي الأهلي، وسوف يحصل على كافة أوجه الدعم، والمساندة من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته من جديد، ويعود إلى الملاعب الكروية من جديد.

وقد أكد جهاز النادي الأهلي على أنه لم يكن بحاجة إلى الإعلان عن كافة تلك التفاصيل، سواء الخاصة بقرار مجلس إدارة النادي الأهلي، أو حول موقف الكابتن محمود الخطيب، لأن سياسة النادي الأهلي لم تتغير، ولن يتخلى في أي يوم من الأيام عن أحد أبناء النادي، كما أن رئيس النادي الأهلي قد أعطى موضوع اللاعب مؤمن زكريا اهتماماً خاصاً منذ علمه بإصابة اللاعب، والتقاه أكثر من مرة، وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه بالدولة الألمانية خلال الفترة السابقة، وقبلها بإسبانيا ، وسوف يظل اللاعب مؤمن زكريا، وكل أبناء النادي الأهلي محل اهتمام، ورعاية من قبل القلعة الحمراء.

جاء هذا عقب ظهور اللاعب مؤمن زكريا بأحد البرامج التليفزيونية، وقد حاول البعض أن يتحدث عن تكاليف علاج اللاعب، وعن مستحقات اللاعب مؤمن زكريا بطريقة تعكس بوجود تقصير من قبل إدارة النادي الأهلي، وهو عكس الحقيقة تماماً، حيث يحظى اللاعب مؤمن زكريا بكافة أوجة الرعاية والاهتمام من قبل إدارة النادي الأهلي ورئيسه.

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