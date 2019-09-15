أول تعليق من ساديو ماني عن أزمته مع الدولى محمد صلاح

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أعلن اللاعب ساديو ماني، عن رفضه التام لوصف ما حدث بلقاء ناديه ليفربول ضد نادي بيرنلي بأنه مشاجر بينه وبين زميله اللاعب الدولي محمد صلاح، ولفت إلى أن العلاقة بينه وبين اللاعب صلاح على أفضل ما يرام.

وجاءت تلك التصريحات من اللاعب ساديو ماني رداً على سؤال وُجه إليه عبر “قناة كانال بلس”، بعد لقاء نادي ليفربول ضد نادي نيوكاسل، أوضح ساديو ماني أنه تحدث مع اللاعب الدولي صلاح بعد اللقاء، والعلاقة بينهما على أفضل ما يكون خلال الوقت الراهن.

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وأعلن اللاعب ماني، “مشاجرة مع اللاعب الدولي محمد صلاح؟ عليكم اختيار طريقة أفضل للحديث، واختيار الألفاظ!، تلك الأمور تحدث في كرة القدم، وهي طبيعية”.

واختتم اللاعب حديثه، “أحيانًا نريد التحدث وجهاً لوجه، وهذا ما حدث بالفعل، الآن نحن نتصالح، نحن أصدقاء مقربين كما كنا من قبل”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن اللاعب ساديو ماني قد اعترض بشكل إنفعالي بعد استبداله بمواجهة نادي بيرنلي، وهو ما تم تفسيره بأنه بسبب عدم تمرير كرة إليه من قبل اللاعب الدولي محمد صلاح في أحد الهجمات.

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