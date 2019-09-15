مواعيد مباريات اليوم الاحد 15/9/2019 .. أرسنال وواتفورد وموناكو ضد مارسيليا

Advertisements

يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المثيرة اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019 على مستوى جميع المسابقات في كافة أنحاء العالم، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الاحد 15/9/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الأحد العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، كما تُستكمل بقية مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وأيضاً مباراة كأس السوبر البحريني.

Advertisements

وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الاحد 15/9/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

إيبار / اسبانيول، الدوري الاسباني، الجولة الرابعة، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة 12:00 ظهراً.

ديبورتيفو ألافيس / إشبيلية، الدوري الاسباني، الجولة الرابعة، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة 14:00 ظهراً.

سيلتا فيغو / غرناطة، الدوري الاسباني، الجولة الرابعة، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق أحمد المعمري، الساعة 16:00 عصراً.

بلد الوليد / اوساسونا، الدوري الاسباني، الجولة الرابعة، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق باسم الزير، الساعة 18:30 مساءً.

ريال بيتيس / خيتافي، الدوري الاسباني، الجولة الرابعة، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق سمير اليعقوبي، الساعة 21:00 مساءً.

جنوى / اتالانتا، الدوري الإيطالي، الجولة الثالثة، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق حسام الدمسيسي، الساعة 12:30 ظهراً.

بارما / كالياري، الدوري الإيطالي، الجولة الثالثة، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق محمد السعدي، الساعة 15:00 عصراً.

سبال / لاتسيو، الدوري الإيطالي، الجولة الثالثة، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة 15:00 عصراً.

بريشا / بولونيا، الدوري الإيطالي، الجولة الثالثة، قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، المعلق أحمد فؤاد، الساعة 15:00 عصراً.

روما / ساسولو، الدوري الإيطالي، الجولة الثالثة، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة 18:00 مساءً.

هيلاس فيرونا / ميلان، الدوري الإيطالي، الجولة الثالثة، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة 20:30 مساءً.

بورنموث / إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الخامسة، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة 15:00 عصراً.

واتفورد / أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الخامسة، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق حسن العيدروس، الساعة 17:30 مساءً.

نانت / ستاد ريمس، الدوري الفرنسي، الجولة الخامسة، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة 15:00 عصراً.

سانت إيتيان / تولوز، الدوري الفرنسي، الجولة الخامسة، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة 17:00 مساءً.

موناكو / أولمبيك مارسيليا، الدوري الفرنسي، الجولة الخامسة، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة 21:00 مساءً.

هوفنهايم / فرايبورغ، الدوري الالماني، الجولة الرابعة، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق محمد فوزي، الساعة 15:30 عصراً.

بادربورن / شالكه، الدوري الالماني، الجولة الرابعة، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة 18:00 مساءً.

الحزم / الاتفاق، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة، قناة KSA Sport HD1 المجانية، المعلق عبدالله الغامدي، الساعة 17:50 مساءً.

الفيصلي / الفتح، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة، قناة KSA Sport HD2 المجانية، المعلق جعفر الصليح، الساعة 19:10 مساءً.

بارادو الجزائري / الصفاقسي التونسي، كأس الاتحاد الإفريقي، ذهاب دور ال32، قناة الوطنية التونسية الثانية المجانية، الساعة 18:00 مساءً.

الرفاع / المنامة، كأس السوبر البحريني، قناة البحرين الرياضية المجانية، المعلق خالد الحدي، الساعة 18:00 مساءً.

الدحيل / الريان، دوري نجوم قطر، الجولة الثالثة، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة 18:05 مساءً.

إقرأ أيضاً: حسن شحاتة يخرج من دائرة المرشحين لتدريب منتخب مصر