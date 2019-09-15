مرتضى منصور: فخور بأداء الزمالك رغم الخسارة من بطل السنغال

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حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على دعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالرغم من الخسارة التي تعرض لها خارج أرضه على يد مضيفه فريق جينيراسيون فوت السنغالي بهدفين مقابل هدف واحد في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات له في برنامج “الزمالك اليوم” المذاع عبر شاشة قناة “الحدث اليوم”، أن اللاعبين والجهاز الفني للفارس كانوا رجالاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى خلال المباراة أمام فريق جينيراسيون فوت.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار إلى أن الأجواء كانت حارة للغاية بسبب ارتفاع الرطوبة، إضافة إلى أن الهدفين المسجلين للفريق السنغالي جاء كلاهما من خطأ فردي من لاعبي فريق الزمالك.

وشدد المستشار مرتضى منصور في حديثه على أن الحملة الإعلامية الأهلاوية التي تسعى للنيل من عزيمة لاعبي فريق الزمالك قبل مباراة كأس السوبر المصري لن تنجح، مؤكداً في الوقت ذاته أن فريقه قادر على التأهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعدما خرج بأقل الأضرار من مباراة الذهاب.

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