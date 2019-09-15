أزارو يُجري اختباراً طبياً لتحديد موقفه من مباراة السوبر أمام الزمالك

وليد أزارو
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أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن النجم المغربي وليد أزارو سوف يُجري يوم غداً الإثنين الفحوصات الطبية اللازمة على ركبته، من أجل تحديد موقفه من المشاركة في المباراة القادمة أمام غريمه الزمالك في مسابقة كأس السوبر المصري.

وأشار خالد محمود إلى أن تلك الفحوصات التي سيخضع لها وليد أزارو سوف تُحدد مدى حجم الإصابة التي يُعاني منها، إضافة إلى مدة غيابه عن الملاعب وبرنامجه العلاجي الذي من المقرر أن يسير عليه في الفترة القادمة.

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يُذكر أن “أزارو” كان قد غاب عن صفوف المارد الأحمر مساء يوم أمس السبت، وذلك في المباراة التي فاز فيها فريقه على مضيفه كانو سبورت من غينيا الاستوائية بثنائية نظيفة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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