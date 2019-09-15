موعد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا الاثنين 16/9/2019 والقنوات الناقلة

النصر ضد السد
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موعد مباراة النصر والسد، يستعد فريق النصر السعودي لملاقاة مضيفه فريق السد القطري مساء يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2019 على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى عشاق نادي النصر وأيضاً عشاق نادي السد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة النصر والسد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة النصر والسد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من النصر والسد قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر والسد

موعد مباراة النصر والسد، يستعد فريق النصر السعودي لملاقاة مضيفه فريق السد القطري مساء يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2019 على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والسد تحديداً في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة النصر والسد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة النصر والسد، ستكون مباراة النصر والسد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات النصر والسد

موعد مباراة النصر والسد، يدخل فريق النصر غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق السد في مسابقة دوري أبطال آسيا، وهو عازماً على تكرار فوزه مثلما كان الحال تماماً في مباراة الذهاب حتى يضمن تأهله إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة دون أي مشاكل على الإطلاق.

ويبقى أمام فريق النصر العديد من الاحتمالات الأخرى من أجل التأهل، حيث يكفي العالمي التعادل بأي نتيجة سواء كانت سلبية أو حتى إيجابية، كما يكفيه الخسارة أيضاً بشرط أن يتمكن من تسجيل هدفين أو أكثر وبفارق هدف وحيد فقط.

ويعلم فريق النصر جيداً أن كل هذه الاحتمالات تبقى واردة، نظراً لأن مهمته ستكون في غاية التعقيد أمام منافس عنيد وقوي للغاية مثل فريق السد، وخاصة بعد المستوى العالي الذي قدمه الأخير خلال مباراة الذهاب على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

ولم تكن عودة فارس نجد من فترة التوقف الدولي الماضية مثالية للغاية، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه فريق الشباب في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على أمل ألا تستمر المعاناة أمام الزعيم القطري.

على الجانب المقابل، يبدو فريق السد في حالة معنوية جيدة للغاية قبل استضافة بطل السعودية، بالرغم من خسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، إلا أن الزعيم يعلم جيداً أن فوزه بهدف وحيد دون رد يكفيه من أجل التأهل للمربع الذهبي في مسابقة دوري أبطال آسيا.

ومن المؤكد أن فريق السد سوف يُعول على مساندة جماهيره الغفيرة في ملعب جاسم بن حمد خلال هذه المباراة، إضافة إلى الخبرات الكبيرة التي يمتلكها مديره الفني الإسباني تشافي هيرنانديز في عالم كرة القدم طيلة السنوات الماضية.

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