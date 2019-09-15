سيد عبد الحفيظ: فايلر طالب لاعبي الأهلي بضرورة الفوز بلقب السوبر المصري

سيد عبد الحفيظ
Advertisements

كشف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تفاصيل الحوار الذي دار بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي وبين لاعبيه، بعد الفوز يوم أمس السبت على حساب المضيف فريق كانو سبورت من غينيا الاستوائية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن المدرب السويسري طالب اللاعبين بضرورة إغلاق صفحة مباراة كانو سبورت، من أجل التركيز بشكل كامل على مباراة كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي الزمالك.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار إلى أن “فايلر” طلب من اللاعبين التتويج بلقب السوبر المصري بأي وسيلة ممكنة، حتى تكون انطلاقة الفريق مثالية للغاية في الموسم الحالي، إضافة إلى المساهمة في إسعاد جماهير القلعة الحمراء.

يُذكر أن المارد الأحمر كان قد فاز على مضيفه كانو سبورت بثنائية نظيفة، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م، علماً بأن لقاء الإياب سوف يُقام نهاية شهر سبتمبر الجاري على أرض مصر.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا الاثنين 16/9/2019 والقنوات الناقلة

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

الأهلي بدون راحة استعداداً للسوبر المصري أمام الزمالك

منذ دقيقتين

موعد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا الاثنين 16/9/2019 والقنوات الناقلة

منذ ساعتين

أزارو يُجري اختباراً طبياً لتحديد موقفه من مباراة السوبر أمام الزمالك

منذ 3 ساعات

مرتضى منصور: فخور بأداء الزمالك رغم الخسارة من بطل السنغال

منذ 8 ساعات

مواعيد مباريات اليوم الاحد 15/9/2019 .. أرسنال وواتفورد وموناكو ضد مارسيليا

منذ 8 ساعات

أول تعليق من ساديو ماني عن أزمته مع الدولى محمد صلاح

منذ 9 ساعات
مصدر مسؤول: تراجع أسهم حسن شحاتة في تدريب المنتخب بسبب "ميدو"

مصدر مسؤول: تراجع أسهم حسن شحاتة في تدريب المنتخب بسبب “ميدو”

منذ 9 ساعات
النادي الأهلي يصدر بياناً رسمياً من أجل توضيح أزمة اللاعب "مؤمن زكريا"

النادي الأهلي يصدر بياناً رسمياً من أجل توضيح أزمة اللاعب “مؤمن زكريا”

منذ 20 ساعة
كواليس الأهلي بغينيا الاستوائية قبل مباراة كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

كواليس الأهلي بغينيا الاستوائية قبل مباراة كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

منذ يوم واحد

تشكيل برشلونة المتوقع الليلة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق