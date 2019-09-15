سيد عبد الحفيظ: فايلر طالب لاعبي الأهلي بضرورة الفوز بلقب السوبر المصري

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كشف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تفاصيل الحوار الذي دار بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي وبين لاعبيه، بعد الفوز يوم أمس السبت على حساب المضيف فريق كانو سبورت من غينيا الاستوائية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن المدرب السويسري طالب اللاعبين بضرورة إغلاق صفحة مباراة كانو سبورت، من أجل التركيز بشكل كامل على مباراة كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي الزمالك.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار إلى أن “فايلر” طلب من اللاعبين التتويج بلقب السوبر المصري بأي وسيلة ممكنة، حتى تكون انطلاقة الفريق مثالية للغاية في الموسم الحالي، إضافة إلى المساهمة في إسعاد جماهير القلعة الحمراء.

يُذكر أن المارد الأحمر كان قد فاز على مضيفه كانو سبورت بثنائية نظيفة، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م، علماً بأن لقاء الإياب سوف يُقام نهاية شهر سبتمبر الجاري على أرض مصر.

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