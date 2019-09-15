الأهلي بدون راحة استعداداً للسوبر المصري أمام الزمالك

فريق الأهلي
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قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انطلاقة تحضيرات فريقه بداية من يوم غداً الإثنين، وذلك في إطار استعداده لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وكان فريق الأهلي قد فاز يوم أمس السبت على مضيفه كانو سبورت من غينيا الاستوائية بهدفين مقابل لا شيء، على أن تصل بعثة المارد الأحمر إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الأحد بعد رحلة شاقة وطويلة للغاية.

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ومن المقرر أن يخوض الفريق الأهلاوي لقاء السوبر المصري أمام غريمه الزمالك مساء يوم الجمعة القادم الموافق 20 سبتمبر 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، مما لا يجعل هناك أي مجال لمنح اللاعبين فرصة للحصول على راحة سلبية بدون تدريبات رغم الإرهاق البدني.

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