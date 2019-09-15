جماهير الأهلى تتوجه لمنزل مؤمن زكريا لمؤازرته

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حرص عدد كبير من جماهير النادي الأهلي على التوجه إلى منزل لاعب فريق كرة القدم بالنادي مؤمن زكريا، من أجل مؤازرة اللاعب ، حيث يعاني اللاعب مؤمن زكريا من إصابة، تسببت خلال الفترة السابقة في معاناته من أزمة نفسية.

وظهر اللاعب مؤمن زكريا عبر برنامج “اللعيب” الذي يتم بثه عبر قناة “إم بي سي مصر” الفضائية، مساء الخميس السابق، من أجل كشف كافة التفاصيل الخاصة بإصابة اللاعب، التي أبعدته عن الملاعب الكروية خلال الفترة السابقة لمدة 6 أشهر، مؤكدًا اللاعب أن أزمته نفسية.

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وقد تجمعت جماهير النادي الأهلي أمام منزل لاعب الأهلي مؤمن زكريا، وأخذوا في ترديد الهتافات المؤيدة، والداعمة للاعب خلال محنته التي يمر بها، تعبيراً من الجماهير عن خالص حبهم للاعب النادي الأهلي، بعد أن أعطي الكثير للقلعة الحمراء وجماهيرها.

وقد أصدر النادي الأهلي بيان رسمي أكد خلاله أن مجلس إدارة النادي تحت رئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين، تحمل كافة تكاليف علاج اللاعب مؤمن زكريا جناح الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، وأن النادي لم يقصر مع اللاعب خلال فترة إصابته السابقة.

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