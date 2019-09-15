بعد ترشيحه.. إيهاب جلال: تدريب المنتخب شرف لي ومتمسك بالجهاز المعاون لي

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ظهر إسم إيهاب جلال، المدير الفني للمصري البورسعيدي، ضمن أهم المرشحين لقيادة المنتخب الوطني خلفا للمدرب خفير أجيري الذي أخفق في مهمته مع الفراعنة والخروج المؤسف من دور الـ 16من بطولة الأمم الأفريقية.

وبسؤاله عن ماذا إذا تم إسناد قيادة المنتخب له، قال إيهاب جلال أن تدريب منتخب مصر سيكون شرفا كبيرا بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه سيتمسك بالجهاز المعاون له حال تم تعيينه بشكل رسمي مدربا للفراعنة.

وللمتابع الشأن الرياضي في مصر يعرف أن طرح إسم إيهاب جلال، جاء ضمن أبرز المرشحين لتولي الإدارة الفنية لمنتخب مصر، بعد رحيل المكسيكي خافيير أجيري عقب توديع كأس الأمم الإفريقية 2019 على يد جنوب أفريقيا في دور الـ16 من المسابقة.

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وخلال لقاءه عبر أثير إذاعة محطة “الشباب والرياضة” بعد فوز المصري على مضيفه ماليندي في الكونفدرالية، قال إيهاب جلال :”تدريب المنتخب شرف كبير لي، لكن تركيزي منصب مع المصري حتى آخر لحظة”.

وأضاف المدير الفني للمصري :”لا أعلم ما سيحدث في الفترة القادمة، ليس لدي معلومة عن تعييني مدربا للمنتخب خلال الـ48 ساعة المقبلة، لكنني سعيد بالتواجد مع المصري وقيادة هؤلاء اللاعبين وسعيد بالجماهير في بورسعيد”.

وأكمل إيهاب جلال تصريحاته، أنه بخصوص الحديث عن الجهاز المعاون له ، فأنه في حال تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب قائلا: “سأرد على هذا الأمر حين يتم تعييني مدربًا للمنتخب بشكل رسمي، لكن سيظل القوام الأساسي معي”.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للمدرب إيهاب جلال متواجد الأن معه في قيادة الفنية للمصري البورسعيدي حاليا -وقبله مصر المقاصة والزمالك- كل من مصطفى كمال مدربًا لحراس المرمى، وحمد إبراهيم مدربًا عامًا.

تجدر الإشارة إلى أن المصري فاز على ماليندي بطل زنجبار بنتيجة (4-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ستاد عمان، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.