الغندور: حكم مباراة السوبر المصري أوروبي الجنسية والإعلان عنه خلال ساعات

الأهلي والزمالك
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كشف الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم المؤقت عن هوية حكم مباراة السوبر المصري، والتي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مساء يوم الجمعة القادم الموافق 20 سبتمبر 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وأكد الكابتن جمال الغندور أن حكم مباراة السوبر المصري سوف يكون أوروبي الجنسية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لن يكون من دولة صربيا أو دولة سويسرا، نظراً لأن مدرب الأهلي رينيه فايلر يحمل الجنسية السويسرية، فيما يحمل مدرب الزمالك ميتشو الجنسية الصربية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، شدد “الغندور” على أن لجنة الحكام باتحاد الكرة على تواصل مستمر مع العديد من الاتحادات المحلية في قارة أوروبا، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن اسم حكم مباراة السوبر المصري وطاقمه المعاون خلال الساعات القادمة.

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