مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16/9/2019 .. النصر والسد في دوري أبطال آسيا

فريق السد القطري
Advertisements

يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات الهامة اليوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2019، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16/9/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم أولى مباريات إياب الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، كما تُقام أيضاً بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، إضافة إلى مباراتين في مسابقة الدوري الكويتي.

Advertisements

وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16/9/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

  • السد القطري / النصر السعودي، دوري أبطال آسيا، إياب الدور ربع النهائي، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، قناة الكأس القطرية HD3 المشفرة، المعلق أحمد الطيب، الساعة 17:45 مساءً.
  • أستون فيلا / وست هام يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الخامسة، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق حسام الدمسيسي، الساعة 21:00 مساءً.
  • تورينو / ليتشي، الدوري الإيطالي، الجولة الثالثة، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة 20:45 مساءً.
  • سانت باولي / هامبورج، دوري الدرجة الثانية الألماني، الجولة السادسة، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق أحمد فؤاد.
  • الساحل / النصر، الدوري الكويتي، الجولة الاولى، قناة الكويت الرياضية المجانية، المعلق عبدالناصر السهلي، الساعة 17:25 مساءً.
  • الكويت / كاظمة، الدوري الكويتي، الجولة الاولى، قناة الكويت الرياضية المجانية، المعلق حامد كميل، قناة الكأس القطرية HD2 المجانية، المعلق سمير اليعقوبي، الساعة 19:35 مساءً.

إقرأ أيضاً: الغندور: حكم مباراة السوبر المصري أوروبي الجنسية والإعلان عنه خلال ساعات

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا الثلاثاء 17/9/2019 والقنوات الناقلة

منذ دقيقة واحدة

الغندور: حكم مباراة السوبر المصري أوروبي الجنسية والإعلان عنه خلال ساعات

منذ ساعتين

بعد ترشيحه.. إيهاب جلال: تدريب المنتخب شرف لي ومتمسك بالجهاز المعاون لي

منذ 12 ساعة
إعلان مواعيد الدور الأول لمباريات الدوري المصري والقمة بالقاهرة

إعلان مواعيد الدور الأول لمباريات الدوري المصري والقمة بالقاهرة

منذ 13 ساعة
جماهير الأهلى تتوجه لمنزل مؤمن زكريا لمؤازرته

جماهير الأهلى تتوجه لمنزل مؤمن زكريا لمؤازرته

منذ 13 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا الاثنين 16/9/2019

منذ 16 ساعة

الأهلي بدون راحة استعداداً للسوبر المصري أمام الزمالك

منذ 16 ساعة

سيد عبد الحفيظ: فايلر طالب لاعبي الأهلي بضرورة الفوز بلقب السوبر المصري

منذ 18 ساعة

موعد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا الاثنين 16/9/2019 والقنوات الناقلة

منذ 18 ساعة

أزارو يُجري اختباراً طبياً لتحديد موقفه من مباراة السوبر أمام الزمالك

منذ 20 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق