مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16/9/2019 .. النصر والسد في دوري أبطال آسيا

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات الهامة اليوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2019، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16/9/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم أولى مباريات إياب الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، كما تُقام أيضاً بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، إضافة إلى مباراتين في مسابقة الدوري الكويتي.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16/9/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

السد القطري / النصر السعودي، دوري أبطال آسيا، إياب الدور ربع النهائي، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، قناة الكأس القطرية HD3 المشفرة، المعلق أحمد الطيب، الساعة 17:45 مساءً.

أستون فيلا / وست هام يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الخامسة، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق حسام الدمسيسي، الساعة 21:00 مساءً.

تورينو / ليتشي، الدوري الإيطالي، الجولة الثالثة، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة 20:45 مساءً.

سانت باولي / هامبورج، دوري الدرجة الثانية الألماني، الجولة السادسة، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق أحمد فؤاد.

الساحل / النصر، الدوري الكويتي، الجولة الاولى، قناة الكويت الرياضية المجانية، المعلق عبدالناصر السهلي، الساعة 17:25 مساءً.

الكويت / كاظمة، الدوري الكويتي، الجولة الاولى، قناة الكويت الرياضية المجانية، المعلق حامد كميل، قناة الكأس القطرية HD2 المجانية، المعلق سمير اليعقوبي، الساعة 19:35 مساءً.

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