موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا الثلاثاء 17/9/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الهلال والاتحاد، يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق الاتحاد السعودي في كلاسيكو الكرة السعودية مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة كلاسيكو الكرة السعودية، إضافة إلى عشاق نادي الهلال السعودي وأيضاً عشاق نادي الاتحاد السعودي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال والاتحاد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال والاتحاد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الهلال والاتحاد قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

موعد مباراة الهلال والاتحاد، يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق الاتحاد السعودي في كلاسيكو الكرة السعودية مساء يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والاتحاد تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الهلال والاتحاد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال والاتحاد، ستكون مباراة الهلال والاتحاد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الهلال والاتحاد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس القطرية HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وأخيراً ستكون مباراة الهلال والاتحاد منقولة بشكل حصري عبر قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقع يوتيوب داخل المملكة العربية السعودية فقط لا غير، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الهلال والاتحاد

موعد مباراة الهلال والاتحاد، يدخل فريق الهلال غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه وغريمه فريق الاتحاد في مسابقة دوري أبطال آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

ويعلم الزعيم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن هذه المباراة تحظى بأهمية كبرى سواء بالنسبة له أو حتى بالنسبة لغريمه الاتحاد، نظراً لكونها مباراة كلاسيكو الكرة السعودية، إضافة إلى أنها سوف تمنح إحداهما بطاقة العبور للمربع الذهبي في دوري الأبطال.

وتمكن فريق الهلال من العودة بنتيجة خادعة من مباراة الذهاب شهر أغسطس الماضي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، حيث اكتفى الطرفان وقتها بالتعادل السلبي بدون أهداف في لقاء شهد الكثير من الفرص الضائعة من الجانبين.

على الجانب المقابل، يبدو فريق الاتحاد في وضعية غير جيدة نوعاً ما قبل لقاء الكلاسيكو، بسبب تعثره الأول في الموسم الحالي بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، من خلال التعرض للهزيمة على يد مضيفه المغمور فريق ضمك بهدفين مقابل هدف واحد في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وبكل تأكيد يُمكن لجماهير العميد أن تغفر لناديها هذه الخسارة على يد فريق صاعد من الدرجة الأولى، وذلك في حالة العودة ببطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا من قلب العاصمة السعودية الرياض.

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