مرتضى منصور يدعو مؤمن زكريا لحضور السوبر ويُطالب الجماهير بالانضباط

Advertisements

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الدعوة للاعب مؤمن زكريا، من أجل حضور مباراة كأس السوبر المصري القادمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات له في برنامج “الزمالك اليوم” المذاع عبر شاشة قناة “الحدث اليوم”، أن مؤمن زكريا يجب عليه أن يكون حاضراً في مدرجات ملعب برج العرب خلال مباراة السوبر المصري وسط أشقائه من لاعبي الأهلي والزمالك.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً، طالب المستشار مرتضى منصور جماهير القطبين الأهلي والزمالك بضرورة الالتزام وضبط النفس في مباراة كأس السوبر المصري، وخاصة بعدما وافقت الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع للمباراة.

وشدد المستشار مرتضى منصور في حديثه على أن هذه المباراة تُمثل فرصة ذهبية لجماهير الكرة المصرية من أجل ضمان عودتها للمدرجات مرة أخرى انطلاقاً من الموسم الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن خروج الجماهير عن النص أو حدوث أي أعمال شغب، سوف يضمن مباشرة حرمان الجماهير من دخول الملاعب مرة أخرى.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا الثلاثاء 17/9/2019 والقنوات الناقلة