تشكيل النصر والسد المتوقع الليلة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

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يشهد ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق السد القطري ضيفه فريق النصر السعودي، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

تنطلق مباراة النصر والسد تحديداً في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة النصر والسد منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس القطرية HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة النصر والسد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل النصر المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق السد:

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / عمر هوساوي / عبد الله مادو / عوض خميس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري / عبدالرحمن الدوسري / نور الدين أمرابط / جوليانو / فهد الجميعة.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

المدير الفني: البرتغالي روي فيتوريا.

والآن سوف نستعرض لكم تشكيل السد المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق النصر:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: رو رو / خوخي بوعلام / طارق سلمان.

خط الوسط: علي أسد / جونغ وو يونغ / غابي فيرنانديث / عبد الكريم حسن.

خط الهجوم: حسن الهيدوس / أكرم عفيف / بغداد بونجاح.

المدير الفني: الإسباني تشافي هيرنانديز.

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