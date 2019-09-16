موعد مباراة ليفربول ونابولي بمشاركة “محمد صلاح” الثلاثاء 17/9/2019

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موعد مباراة ليفربول ونابولي، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق نابولي الإيطالي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 على ملعب سان باولو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول ونابولي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول ونابولي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول ونابولي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ونابولي

موعد مباراة ليفربول ونابولي، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق نابولي الإيطالي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 على ملعب سان باولو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ونابولي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول ونابولي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول ونابولي، ستكون مباراة ليفربول ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول ونابولي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول ونابولي

موعد مباراة ليفربول ونابولي، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق نابولي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل تحقيق أفضل بداية ممكنة في دور المجموعات من عمر النسخة الجديدة من مسابقة دوري الأبطال.

وبكل تأكيد سوف تكون الضغوطات أكبر على فريق ليفربول الموسم الحالي، نظراً لكونه حامل لقب المسابقة في الموسم الماضي، مما يُعني أنه سيكون ضمن أبرز المرشحين من أجل التتويج والحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.

ومن جانبها، تخشى جماهير النادي الأحمر على فريقها من سيناريو عانت منه الكثير من الأندية الأوروبية في السنوات الماضية، حيث دائماً ما يتعثر بطل أوروبا في الموسم الذي يليه فوزه باللقب الغالي، على أمل أن يتمكن فريق الريدز من تكرار الإنجاز الذي حققه فريق ريال مدريد الإسباني الذي تُوج بثلاثة ألقاب متتالية في السنوات الماضية.

على الجانب المقابل، يبدو فريق نابولي في وضعية جيدة للغاية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق ليفربول، وخاصة بعد البداية الرائعة التي حققها فريق الجنوب الإيطالي على المستوى المحلي مع انطلاقة الموسم الحالي.

ومن المؤكد أن هذه المباراة سوف تكون ثأرية بالنسبة إلى فريق نابولي، بعدما تم إقصائه من دور المجموعات في نسخة الموسم الماضي، إثر خسارته في الجولة الأخيرة على يد فريق ليفربول بهدف وحيد مقابل لا شيء على ملعب أنفيلد رود.

ويبقى الأمر المؤكد أن كلاً من ليفربول ونابولي لن يكون أمامها أي مشاكل على الإطلاق من أجل بلوغ محطة الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

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