رسمياً: نتيجة قرعة كأس العالم للأندية قطر 2019

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أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم في مقر بمدينة زيوريخ السويسرية اليوم الإثنين مراسم قرعة النسخة القادمة من مسابقة كأس العالم للأندية، والتي من المقرر إقامتها على أرض دولة قطر في شهر ديسمبر المقبل من العام الحالي 2019.

ويُشارك في النسخة القادمة من مسابقة كأس العالم للأندية أندية عربية ستكون الآمال معلقة عليها لتحقيق الإنجاز مثل نادي السد القطري والترجي الرياضي التونسي في انتظار معرفة هوية بطل قارة آسيا، فيما ستكون كل الأنظار على فريق ليفربول الإنجليزي في ظل تواجد النجم المصري محمد صلاح برفقته.

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وإليكم الآن نتيجة قرعة كأس العالم للأندية قطر 2019:

الدور الأول: السد القطري / فريق هيِنجين سبورت “بطل قارة أوقيانوسيا”.

الدور ربع النهائي، المباراة الأولى : الفائز من مباراة الدور الأول / مونتيري المكسيكي.

الدور ربع النهائي، المباراة الثانية: الترجي الرياضي التونسي / بطل دوري أبطال آسيا 2019.

الدور نصف النهائي، المباراة الأولى: الفائز من المباراة الثانية في الدور ربع النهائي / بطل كوبا ليبرتادوريس 2019.

الدور نصف النهائي، المباراة الثانية: ليفربول الإنجليزي / الفائز من المباراة الأولى في الدور ربع النهائي.

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