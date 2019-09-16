موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 17/9/2019

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موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة مضيفه فريق بوروسيا دورتموند الألماني في مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 على ملعب سيغنال إيدونا بارك على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة وبوروسيا دورتموند قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة مضيفه فريق بوروسيا دورتموند الألماني في مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 على ملعب سيغنال إيدونا بارك على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند، ستكون مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وبوروسيا دورتموند

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق بوروسيا دورتموند في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل بداية رحلة جديدة لاستعادة عرش الكرة الأوروبية من جديد بعد غياب طويل عن منصة التتويج منذ عام 2015.

ويُدرك فريق برشلونة جيداً أن مشواره الموسم الحالي سيكون في غاية الصعوبة أيضاً، وذلك انطلاقاً من دور المجموعات وليس من الأدوار الإقصائية في ظل المجموعة المعقدة التي وجد نفسه فيها بعد نهاية مراسم قرعة دور المجموعات.

ويتواجد الفريق الكتالوني في مجموعة الموت بجانب أيضاً كلاً من فريق إنتر الإيطالي، إضافة إلى فريق سلافيا براغ التشيكي، مما يجعل البارسا مُطالباً بضرورة توخي الحذر من أجل تفادي سيناريو كارثي يضمن له الإقصاء مبكراً لأول مرة منذ وقت طويل من دور المجموعات.

ويبقى الأمر المؤكد أن البارسا سوف يُعاني في كل مباريات هذه المجموعة خارج أرضه، مثلما كان حاله تماماً في مسابقة الدوري الإسباني، وهو نفس الوضع الذي كان يُعاني منه في السنوات الماضية، مما يؤكد بدوره على أن فريق برشلونة لن يتأهل بسهولة من هذه المجموعة بعكس كل موسم من المواسم السابقة.

على الجانب المقابل، يبدو فريق بوروسيا دورتموند في وضعية مثالية للغاية قبل استضافة العملاق الكتالوني، نظراً إلى النتائج الرائعة التي حققها الفريق الأصفر في بداية مشواره الموسم الحالي في مسابقة الدوري الألماني، على أن تستمر هذه العروض حتى نهاية الموسم والأهم هو نجاح الفريق في التتويج بأي لقب من الألقاب التي يُنافس عليها.

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