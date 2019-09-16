حالة بكاء تنتاب اللاعب “رونالدو” على الهواء بسبب فيديو

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سيطرت حالة من البكاء على اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي بعد رؤية فيديو لوالده، الذي توفي عن عمر يناهز الـ 52 عاماً.

حيث حل اللاعب كريستيانو رونالدو ضيفاً على بيرس مورجان، وهو مقدم برنامج “Good Morning Britain”، حيث تم عرض لقطات فيديو لوالد اللاعب كريستيانو رونالدو، إلا أن اللاعب سيطرت عليه حالة من البكاء عند رؤية فيديو لوالده المتوفي.

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أعلن كريستيانو رونالدو: “لم أرَ هذا الفيديو من قبل أبدًا”، وأشار، “لا أعرف والدي بشكل كافي، لقد كان مدمناً للكحول، لم يرَ أبداً ما أصبحت عليه، لم يرَني على منصات التتويج، وأنا أحصد على الجوائز، محزن أن أصبح رقم 1، وهو لم يري هذا”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن اللاعب كريستيانو رونالدو، قد سجل هدفاً خلال ثلاثة جولات خاضها مع نادي يوفنتوس ببطولة الدوري الإيطالي، حصد خلالها على سبعة نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل بمباراة واحدة.

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