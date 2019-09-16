كيف ساهم صلاح وماني قي تحقيق إنجاز تاريخي لليفربول

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منذ انضمامه إلى صفوف النادي، صنع العديد من الإنجازات وحقق الكثير كمن الألقاب، حيث لعب النجم المصري محمد صلاح دورًا بارزًا في رقم تاريخي حققه العملاق الإنجليزي مع فريقه ليفربول، بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الفضل لمحمد صلاح وساديو ماني، في أن يصبح ليفربول أول فريق في تاريخ الدرجات الأعلى للدوري الإنجليزي (الدوري الإنجليزي الممتاز بنسخته الحالية ودوري الدرجة الأولى الإنجليزي سابقًا) الذي يحقق الفوز في 14 مباراة متتالية، ويسجل أكثر من هدف في جميع تلك المباريات.

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وأصبح صلاح جزءًا لا يتجزأ من أرقام ليفربول القياسية، حيث لعب دورًا كبيرًا في ذلك الرقم، بمساهمته في 14 هدف في 14 مباراة، بنسبة نجاح 100%.

وسجل صلاح 9 أهداف في الأربع عشرة مباراة الأخيرة، كما صنع 5 أهداف، بينها ثلاثة في الموسم الماضي، إلى جانب هدفين في الموسم الجديد.

وبدأ صلاح مسيرة مميزة في الجولة التالية عندما صنع هدفًا ساهم به في فوز ليفربول على توتنهام هوتسبر بهدفين مقابل هدف.

وفي الجولة الخامسة والثلاثين صنع صلاح هدفًا ساهم في فوز ليفربول على كارديف بثنائية نظيفة، قبل تسجيل هدفين وصناعة آخر في اكتساح هادرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، بجانب الفوز على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

افتتح صلاح الموسم الجديد بتسجيل هدف وصناعة آخر في مواجهة فاز بها ليفربول على نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل تسجيل هدفين لعبا الدور الأبرز في فوز ليفربول على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، وصناعة هدف في فوز بثلاثية نظيفة على بيرنلي، ثم تسجيل هدفه الأخير في مرمى نيوكاسل.

وتساوى مع صلاح زميله السنغالي ساديو ماني، الذي ساهم أيضًا في 14 هدفًا، بتسجيله 12 هدفًا وصناعته هدفين، حيث سجل 8 أهداف في افتتاح السلسة بالموسم الماضي وأضاف 4 في الموسم الحالي، وصنع هدفًا في الموسم الماضي وآخر في الموسم الجديد.

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