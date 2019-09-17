إقالة “برانكو” رسمياًُ من تدريب أهلي جدة

Advertisements

صرحت إدارة نادي أهلي جدة السعودي، عن قرارها الخاص بإقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الكرواتي الجنسية “برانكو إيفانكوفيتش”، بعد أن أعلن الأمير منصور بن مشعل عن تكفله بالشرط الجزائي.

وقد كلفت إدارة نادي أهلي جدة، المدرب الوطني صالح المحمدي، ومساعده محمد مسعد بتولي مهام الإشراف على تدريبات الفريق الكروي في النادي، إلى حين التعاقد مع جهاز فني جديد خلال الأيام القادمة.

Advertisements

أعلنت صحيفة “الرياضية” السعودية، إلى أن المدير التنفيذي لنادي أهلى جدة أحمد بامعوضة، قد أبلغ برانكو إيفانكوفيتش، وجهازه المعاون بقرار إدارة النادي بالاستغناء عن خدماتهم، على الرغم من حضورهم بشكل اعتيادي من أجل قيادة الحصة التدريبية للفريق مساء أمس الإثنين.

وقد أوضحت الصحيفة السعودية، أن المدرب برانكو إيفانكوفيتش قد حضر إلى النادي مبكراً، واتجه لمكتبه الخاص عند تمام الساعة 05:00 عصراً استعداداً للإشراف على تدريبات الفريق الكروي بنادي أهلى جدة، المقرر انطلاقها بعد حضوره بنحو ساعتين ونصف الساعة في ظل عدم إبلاغه بقرار إدارة النادي الخاصة بإقالته بشكل رسمي، إلا أن أحمد بامعوضة قد أبلغه بالإعفاء، وقد تم تسليمه الخطاب الرسمي الخاص بالقرار.

وقد أغلقت بهذا إدارة النادي السعودي ملف المدير الفني “برانكو” بعد تأخير قرار إقالته، بسبب الشرط الجزائي بعقده، وهو ما تكفل به الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بنادي أهلي جدة.

وقد جاء قرار إقالة المدرب “برانكو” في أعقاب خسارة نادي أهلي جدة، أمام نادي الوحدة بالجولة الثالثة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وفي سياق متصل، قد بدأت إدارة النادي أهلي جدة السعودي، تحت رئاسة أحمد الصائغ، بالبحث عن مدرب بديل للمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

كما صرحت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن الأحداث قد تسارعت بجنبات النادي أهلي جدة خلال الساعات السابقة، التي أعقبت الخسارة من نادي الوحدة، وسط موجة غضب كبيرة نظير المستوى المتدني الذي ظهر به الفريق الكروي لنادي أهلي جدة، على الرغم من التعاقدات الأخيرة التي أبرمتها إدارة النادي قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير السابق، من أجل تجاوز عثرة البداية، التي كلفته الخروج من دوري أبطال آسيا أمام نادي الهلال بدور الـ 16 للمسابقة.

كما أشارت الصحيفة السعودية، إلى انقسام أصحاب القرار بنادي أهلي جدة، خلال مشاوراتهم من أجل التعاقد مع اسم تدريبي بديل لـ “برانكو”، وقد أعلن البعض أنهم يرون ضرورة التعاقد مع اسم مدرب سبق له العمل بالدوري السعودي، اختصاراً للوقت، في ظل توالي المواجهات بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل معرفته بالمنافسات المحلية وطبيعة الأجواء الكروية السعودية.

بينما أعلن فريق أخر من إدارة أهلي جدة أنهم يرون أهمية البحث عن اسم لـ مدرب جيد، يملك سيرة ذاتية مميزة، يتناسب مع إمكانات الفريق الأول لكرة القدم، بصرف النظر عن خلفيته المنافسات المحلية.

وقد ظهر اسم المدرب الأرجنتيني “رامون دياز”، الذي سبقت له قيادة نادي الهلال، ونادي الاتحاد السعودي لفترة بسيطة، والمدرب السابق لفريق بيراميدز المصري، الذي حقق مع الأول بطولة الدوري السعودي، وخسارة نهائي دوري الأبطال الآسيوي.

كا برز أيضا من الأسماء المرشحة اسم المدرب السويسري “كريستيان جروس”، وهو مدرب الأهلي السابق، والذي كان مدرباً لنادي الزمالك المصري، وحقق مع الفريق الأهلي نجاحات كبيرة، منها تحقيق بطولة الدوري بعد غياب طويل، وضم كأس خادم الحرمين الشريفين له خلال الموسم نفسه.

أقرا المزيد يورغن كلوب يرد على شائعة إمكانية مغادرته ليفربول بسبب “طقس بريطانيا”