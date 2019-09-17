تشكيل ليفربول ونابولي المتوقع الليلة .. محمد صلاح يقود الهجوم

محمد صلاح
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يشهد ملعب سان باولو في مدينة نابولي على أرض دولة إيطاليا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق نابولي الإيطالي ضيفه فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة ليفربول ونابولي تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ليفربول ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل ليفربول المتوقع الليلة أمام مضيفه فريق نابولي:

  • حراسة المرمى: أدريان.
  • خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.
  • خط الوسط: جوردان هندرسون / فابينيو / جورجينيو فينالدوم.
  • خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.
  • المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

والآن سوف نستعرض لكم تشكيل نابولي المتوقع الليلة أمام ضيفه فريق ليفربول:

  • حراسة المرمى: أليكس ميريت.
  • خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو / كوستاس مانولاس / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.
  • خط الوسط: بيوتر زيلينسكي / فابيان رويز / خوسيه ماريا كاليخون / لورينزو إنسيني.
  • خط الهجوم: دريس ميرتينز / فيرناندو لورينتي.
  • المدير الفني: الإيطالي كارلو أنشيلويتي.

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