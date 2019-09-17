مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17/9/2019 .. ليفربول ونابولي وبرشلونة ضد دورتموند

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المثيرة اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17/9/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الثلاثاء المباريات الافتتاحية في الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما تُقام اليوم أيضاً مباراتين من الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى مباراة أخرى في مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17/9/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

أوراوا ريدز الياباني / شنغهاي الصيني، دوري أبطال آسيا، إياب الدور ربع النهائي، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق باسم الزير، قناة الكأس القطرية HD3 المشفرة، المعلق هيكل الصغير، الساعة 12:30 ظهراً.

الهلال السعودي / الاتحاد السعودي، دوري أبطال آسيا، إياب الدور ربع النهائي، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق رؤوف خليف، قناة الكاس القطرية الرياضية HD3 المشفرة، المعلق خليل البلوشي، الساعة 19:00 مساءً.

المحرق البحريني / شباب قسنطينة الجزائري، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إياب دور ال32، قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، المعلق محمد حسين، الساعة 17:00 مساءً.

إنتر الإيطالي / سلافيا براغ التشيكي، دوري أبطال أوروبا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة 18:55 مساءً.

أولمبيك ليون الفرنسي / زينيت سان بطرسبرج الروسي، دوري أبطال أوروبا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة 18:55 مساءً.

نابولي الإيطالي / ليفربول الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة 21:00 مساءً.

بوروسيا دورتموند الألماني / برشلونة الإسباني، دوري أبطال أوروبا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة 21:00 مساءً.

تشيلسي الإنجليزي / فالنسيا الإسباني، دوري أبطال أوروبا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق سوار الذهب، الساعة 21:00 مساءً.

بنفيكا البرتغالي / لايبزيج الألماني، دوري أبطال أوروبا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق حسن العيدروس، الساعة 21:00 مساءً.

أياكس أمستردام الهولندي / ليل الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة 21:00 مساءً.

سالزبورج النمساوي / جينك البلجيكي، دوري أبطال أوروبا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة 21:00 مساءً.

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