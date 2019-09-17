تشكيل الهلال والاتحاد المتوقع الليلة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال والاتحاد
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يشهد ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الهلال السعودي ضيفه فريق الاتحاد السعودي في كلاسيكو الكرة السعودية، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

تنطلق مباراة الهلال والاتحاد تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الهلال والاتحاد منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس القطرية HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الهلال والاتحاد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وأخيراً ستكون مباراة الهلال والاتحاد منقولة بشكل حصري عبر قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع يوتيوب داخل المملكة العربية السعودية فقط، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل الهلال المتوقع في كلاسيكو الكرة السعودية الليلة أمام ضيفه فريق الاتحاد:

  • حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
  • خط الدفاع: ياسر الشهراني / جانغ / محمد جحفلي / علي آل بليهي.
  • خط الوسط: سلمان الفرج / محمد كنو / أندري كاريو / سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري.
  • خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز.
  • المدير الفني: الروماني رازفان لوشيِسكو.

والآن سوف نستعرض لكم تشكيل الاتحاد المتوقع في كلاسيكو الكرة السعودية الليلة أمام مضيفه فريق الهلال:

  • حراسة المرمى: فواز القرني.
  • خط الدفاع: سعود عبد الحميد / مروان دا كوستا / زياد الصحفي / منصور الحربي.
  • خط الوسط: إميليانو فيتشو / خالد السميري / عبدالإله المالكي.
  • خط الهجوم: خوسيه مارتينيز / كارلوس فيلانويفا / رومارينيو.
  • المدير الفني: التشيلي خوسيه لويس سيرا.

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