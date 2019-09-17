مرتضى منصور يؤكد استعداده للجلوس مع جماهير الأهلي في السوبر

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أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك استعداده للجلوس مع جماهير النادي الأهلي في المدرجات المخصصة لها، وذلك في مباراة السوبر المصري القادمة التي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وأشار المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات له في برنامج “الزمالك اليوم” المذاع عبر شاشة قناة “الحدث اليوم” إلى أنه لا توجد لديه أي مشكلة على الإطلاق في مكان جلوسه خلال مباراة السوبر المصري، وذلك سواء في المقصورة الرئيسية بجانب مجلس إدارة النادي الأهلي أو حتى بين جماهير القلعة الحمراء.

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وشدد أيضاً في حديثه على أن قلب الأسد لا يخاف، وخاصة وأنه تم إطلاق عليه الرصاص من قبل خلال حياته، مؤكداً في الوقت ذاته أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قام بنفسه بتسليم صور وأسماء أعضاء رابطة ألتراس أهلاوي إلى الجهات الأمنية.

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