تشكيل برشلونة ودورتموند المتوقع الليلة .. ميسي على مقاعد البدلاء

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يشهد ملعب سيغنال إيدونا بارك على أرض دولة ألمانيا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق بوروسيا دورتموند الألماني ضيفه فريق برشلونة الإسباني، ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل برشلونة المتوقع الليلة أمام مضيفه فريق بوروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / فريِنكي دي يونج / أرثور ميلو / سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

والآن سوف نستعرض لكم تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع الليلة أمام ضيفه فريق برشلونة:

حراسة المرمى: رومان بوركي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي / مانويل أكانجيِ / ماتس هوميلس / رافاييل غيريرو.

خط الوسط: توماس ديلايني / أكسل فيتسل / جادون سانشو / ماركو رويس / براندت.

خط الهجوم: باكو ألكاسير.

المدير الفني: السويسري لوسيان فافر.

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