محمد صلاح يهدد عرش جيرارد ودروجبا

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بعد قيادة اللاعب الدولي محمد صلاح لنادي ليفربول لحصد لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم السابق، يدخل اللاعب المصري بطولة الموسم الراهن من أجل مواصلة ملاحقة أرقام قياسية جديدة، سواء على صعيد نادي ليفربول البريطاني أو على المستوى الإفريقي.

ويبدأ اللاعب محمد صلاح اليوم الثلاثاء 6 مواسمه الكروية بـ “تشامبيونزليج”، في حين يستهل النادي البريطاني حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة نادي نابولي الإيطالي على ملعب “سان باولو”، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الـ 5 لدوري أبطال أوروبا.

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ويستهدف صلاح الاقتراب من الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة باسم “لاعب إفريقي”، بدوري أبطال أوروبا، والمسجل باسم اللاعب الإيفواري “ديدييه دروجبا”، أسطورة نادي تشيلسي البريطاني برصيد 44 هدفاً.

ويحتل اللاعب محمد صلاح المركز الـ 3 بقائمة الهدافين الأفارقة بـ تشامبيونزليج برصيد 22 هدفاً منذ موسم 2013/ 2014، حتى الوقت الراهن، بواقع 5 أهداف بقميص نادي بازل السويسري، هدف مع نادي روما الإيطالي، و16 هدفاً رفقة نادي ليفربول البريطاني.

أما على مستوى نادي ليفربول، يحتل اللاعب محمد صلاح المرتبة الثانية بعدد أهداف يصل إلى 16 هدفاً بقائمة هدافي نادي ليفربول بدوري أبطال أوروبا، بفارق 14 هدفاً عن صاحب الرقم القياسي “ستيفن جيرارد” الذي سجل ما يقرب من 30 هدفاً في حوالي 87 مباراة كروية بقميص الريدز.

قائمة الهدافين الأفارقة في دوري أبطال أوروبا

اللاعب الإيفواري ديدييه دروجبا، برصيد 44 هدفاً، نادي مارسيليا، نادي تشيلسي، نادي جالطة سراي. اللاعب الكاميروني صامويل إيتو، برصيد 33 هدفاً، نادي ريال مدريد، نادي ريال مايوركا، نادي برشلونة، نادي إنتر ميلان، نادي تشيلسي. اللاعب المصري محمد صلاح، برصيد 22 هدفاً، نادي بازل، نادي روما، نادي ليفربول. اللاعب الإيفواري سيدو دومبيا، برصيد 19 هدفاً، نادي سسكا موسكو، نادي بازل، نادي سبورتنج لشبونة. اللاعب الجابوني بيير إمريك أوباميانج، برصيد 15 هدفاً، نادي بوروسيا دورتموند. اللاعب الكاميروني فينسنت أبوبكر، برصيد 14 هدفاً، نادي بورتو، نادي باكشتاش. اللاعب الليبيري جورج ويا، برصيد 14 هدفاً، نادي باريس سان جيرمان، نادي ميلان. اللاعب التوجولي إيمانويل أديبايور، برصيد 14 هدفاً، نادي موناكو، نادي الآرسنال، نادي ريال مدريد، نادي باشاك شهير.

قائمة هدافي نادي ليفربول بدوري الأبطال

اللاعب الانجليزي ستيفن جيرارد، برصيد 30 هدف. اللاعب المصري محمد صلاح، برصيد 16 هدف. اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو، برصيد 15 هدف. اللاعب السنغالي ساديو ماني، برصيد 14 هدف. اللاعب الويلزي إيان راش، برصيد 14 هدف. اللاعب الإنجليزي تيري مكديرموت، برصيد 12 هدف.

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