تفاصيل استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال

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صرح سكرتير عام اللجنة الأوليمبية شريف العريان، إن جمهورية مصر العربية لم تتلقَّ حتى الوقت الراهن أي إخطار من قبل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، بشأن إيقاف اللاعبين المصريين، سواء لجنة الأوليمبية، أو من قبل اتحاد رفع الأثقال المصري، أو اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات.

وأوضح شريف العريان، خلال تصريحات صحفية له، أن مصر في انتظار الإخطار الرسمي الخاص بالإيقاف للتحرك رسمياً بالاستئناف ضد هذا القرار، حيث تلقت مصر خبر يعد صادماً، وهو الخبر الخاص باستبعاد لاعبيها من المشاركة ببطولة العالم بتايلاند، والتي من المقرر أن تنطلق غداً الأربعاء، حيث كانت بعثة الرباعين المصريين تقيم معسكراً بأذربيجان استعداداً للمشاركة ببطولة العالم.

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وقد على شريف العريان، أن الاجتماع الفني للبطولة قد عُقد، وشهد استبعاد أسماء اللاعبين المصريين من المشاركة في بطولة العالم، وبالتالي خاطب الاتحاد المصري البعثة من أجل العودة مرة أخرى إلى القاهرة، وعدم التحرك إلى تايلاند.

نصت اللائحة على التالي، “أنه في حالة زيادة عدد عينات المنشطات الإيجابية عن ثلاثة، يتم إيقاف البلد بشكل كامل، وأضاف شريف العريان أنه يحترم قوانين الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، ولكنه تساءل، “ما ذنب اللاعبين الكبار المشاركين في بطولة العالم؟”.

وقد شكل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، لجنة منفصلة من أجل التحقيق بواقعة تورط سبعة لاعبين مصريين ناشئين بتناول المنشطات، وذلك من خلال العينات التي قد تم سحبها لهم خلال معسكر تم أقامته بالفيوم خلال عام 2016، بحسب التصريحات التي أعلنها شريف العريان.

وقد أثبت تلك التحقيقات التي أجرتها اللجنة تناول اللاعبين للمنشطات الرياضية، ليتم اتخاذ قرار باستبعاد الدولة المصرية من بطولة العالم، فيما لم يتم الكشف عن مدة إيقاف الدولة المصرية.

كما أشار سكرتير اللجنة الأوليمبية إلى أنه بحالة ثبوت تعاطي اللاعبين للمنشطات، قد تصل العقوبة إلى عامين، وبالتالي يُحرم الرباعي المصري من المشاركة في أوليمبياد طوكيو خلال العام القادم 2020، مثل حالة روسيا والصين، وتضع مصر آمالا كبيرة على الثنائي محمد إيهاب، وسارة سمير، من أجل الحصول على ميداليات أوليمبية.

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