موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الاربعاء 18/9/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة مضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في واحدة من كلاسيكيات الكرة الأوروبية مساء يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد، إضافة إلى عشاق النجم البلجيكي إدين هازارد وأيضاً عشاق نادي باريس سان جيرمان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وباريس سان جيرمان قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة مضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في واحدة من كلاسيكيات الكرة الأوروبية مساء يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ستكون مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وباريس سان جيرمان

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق باريس سان جيرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل منح الثقة لجماهيره وإثبات قدرته على المنافسة على اللقب منذ المباراة الأولى.

ويُدرك الفريق الملكي جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق في النسخة الحالية من عمر المسابقة مثلما كان الحال تماماً في الموسم الماضي، نظراً إلى كثرة الأندية التي باتت مرشحة بقوة من أجل الظفر بلقب دوري الأبطال، والدليل هو نجاح فريق ليفربول الإنجليزي في إنهاء سيطرة الريال والتتويج باللقب في نسخته الماضية.

ويُعاني فريق ريال مدريد قبل لقائه القادم من إصابات كثيرة على مستوى جميع الخطوط، وبالرغم من ذلك إلا أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرنجي يمتلك العديد من الخيارات الأخرى القوية القادرة على قيادة الفريق نحو النجاح.

على الجانب المقابل، يبدو الوضع صعباً بالنسبة إلى فريق باريس سان جيرمان قبل صدامه المنتظر مع ضيفه فريق ريال مدريد، حيث يدخل الفريق الباريسي المباراة بدون خدمات نجمه البرازيلي نيمار جونيور المعاقب من جانب اليويفا.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن النجم الفرنسي كيليان مبابي يغيب أيضاً عن صفوفه بداعي الإصابة، فيما لا تزال الشكوك تحوم حول قدرة النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني على المشاركة في المباراة منذ البداية.

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