موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 18/9/2019

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موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة مضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس، إضافة إلى عشاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وأيضاً عشاق نادي أتلتيكو مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من يوفنتوس وأتلتيكو مدريد قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة مضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، ستكون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل تحقيق أفضل بداية ممكنة له في النسخة الحالية من عمر المسابقة.

ويعلم فريق يوفنتوس أن تأهله عن هذه المجموعة لن يكون صعباً على الإطلاق، وخاصة وأن المجموعة تضم أيضاً كلاً من فريق باير ليفركوزن الألماني، إضافة إلى فريق لوكوموتيف موسكو الروسي، مما يجعل أمر التأهل محسوم من الناحية النظرية في انتظار التأكيد على أرض الملعب.

ويبقى الأمر المؤكد أن المنافسة الرئيسية سوف تكون بين اليوفي وأتلتيكو مدريد على صدارة ترتيب المجموعة، حيث تُجنب هذه الصدارة أي منهما مباراة صعبة ومعقدة في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، إضافة إلى خوض إياب الدور ثمن النهائي على أرضه ووسط جماهيره.

ويُعاني فريق يوفنتوس قبل هذه المباراة المنتظرة من بعض الإصابات المؤثرة للغاية على مستوى جميع الخطوط، ليبقى التعويل بشكل رئيسي على الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل قيادة فريقه لحصد النقاط الثلاث من هذه المباراة.

على الجانب المقابل، يبدو فريق أتلتيكو مدريد في وضعية غير جيدة قبل لقائه المنتظر أمام فريق السيدة العجوز، نظراً إلى الخسارة التي تعرض لها فريق الروخي بلانكوس مطلع الأسبوع الحالي عقب نهاية فترة التوقف الدولي مباشرة على يد مضيفه فريق ريال سوسيداد بهدفين مقابل لا شيء.

وهي النتيجة التي جعلته يفقد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لصالح فريق إشبيلية، بالرغم من نجاحه في تحقيق الانتصار في أول 3 جولات في المسابقة على التوالي.

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