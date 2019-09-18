مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18/9/2019 .. ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019 من أجل متابعة العديد من المباريات المثيرة على مستوى مختلف المسابقات القارية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18/9/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الأربعاء بقية مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما تُقام اليوم أيضاً المباراة الأخيرة في إياب الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18/9/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

كاشيما الياباني / غوانغزو الصيني، دوري أبطال آسيا، إياب الدور ربع النهائي، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، قناة الكأس HD3 المشفرة، المعلق أحمد المعمري، الساعة 12:00 ظهراً.

أولمبياكوس اليوناني / توتنهام هوتسبير الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة 18:55 مساءً.

كلوب بروج البلجيكي / غلطة سراي التركي، دوري أبطال أوروبا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة 18:55 مساءً.

باريس سان جيرمان الفرنسي / ريال مدريد الإسباني، دوري أبطال أوروبا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق رؤوف خليف، الساعة 21:00 مساءً.

شاختار الأوكراني / مانشستر سيتي الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة 21:00 مساءً.

أتلتيكو مدريد الإسباني / يوفنتوس الإيطالي، دوري أبطال أوروبا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق خليل البلوشي، الساعة 21:00 مساءً.

باير ليفركوزن الألماني / لوكوموتيف موسكو الروسي، دوري أبطال أوروبا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة 21:00 مساءً.

بايرن ميونخ الألماني / النجم الأحمر الصربي، دوري أبطال أوروبا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة 21:00 مساءً.

دينامو زغرب الكرواتي / أتالانتا الإيطالي، دوري أبطال أوروبا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة 21:00 مساءً.

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