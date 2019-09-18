تشكيل ريال مدريد وباريس سان جيرمان المتوقع الليلة بدوري أبطال أوروبا

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يشهد ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه فريق ريال مدريد الإسباني، ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / إيدير ميليِتاو / فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / خاميس رودريغيز.

خط الهجوم: جاريث بيل / إدين هازارد / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

والآن سوف نستعرض لكم تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق ريال مدريد:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: توماس مونييه / تياغو سيلفا / ماركينيوس / خوان بيرنات.

خط الوسط: إدريسا جاي / ماركو فيراتي / أندير هيريرا.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا / يوليان دراكسلر / ماورو إيكاردي.

المدير الفني: الألماني توماس توخيل.

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