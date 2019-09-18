شيكابالا على رأس قائمة الزمالك المستدعاة لمباراة السوبر أمام الأهلي

محمود عبد الرازق شيكابالا
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كشف الصربي ميِتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام الغريم التقليدي الأهلي على هامش مسابقة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تُقام مباراة السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 20 سبتمبر 2019، وذلك على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية بحضور 10 آلاف مشجع.

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وشهدت قائمة الزمالك تواجد جميع نجومه دون أي غيابات مؤثرة على الإطلاق، وخاصة النجم محمود عبد الرازق شيكابالا بعد غيابه عن المباراة الماضية لفريقه التي خسرها خارج أرضه على يد مضيفه فريق جينيراسيون فوت السنغالي بهدفين مقابل هدف واحد في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وإليكم الآن قائمة الزمالك المستدعاة لمباراة السوبر المصري أمام الأهلي:

  • حراسة المرمى: محمد أبو جبل / محمد عواد / محمد صبحي.
  • خط الدفاع: محمد عبد الغني / محمود علاء / محمد عبد السلام / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة / حمدي النقاز / محمد عبد الشافي.
  • خط الوسط: فرجاني ساسي / طارق حامد / أحمد سيد زيزو / محمود عبد العزيز / محمود عبد الرازق شيكابالا / يوسف أوباما / أشرف بنشرقي / كريم بامبو / إمام عاشور / إسلام جابر / محمد أوناجم.
  • خط الهجوم: عمر السعيد / مصطفى محمد / خالد بوطيب.

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