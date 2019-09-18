تشكيل يوفنتوس وأتلتيكو مدريد المتوقع الليلة في دوري أبطال أوروبا

فريق يوفنتوس
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يشهد ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي، ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق أتلتيكو مدريد:

  • حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
  • خط الدفاع: دانيلو / ليوناردو بونوتشي / ماتياس دي ليخت / أليكس ساندرو.
  • خط الوسط: سامي خضيرة / رودريجو / بليز ماتويدي.
  • خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / فيديريكو بيرنارديسكي / جونزالو هيجواين.
  • المدير الفني: الإيطالي ماوريسيو ساري.

والآن سوف نستعرض لكم تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق يوفنتوس:

  • حراسة المرمى: يان أوبلاك.
  • خط الدفاع: كيران تريبير / ستيفان سافيتش / خوسيه ماريا خيمينيز / رينان لودي.
  • خط الوسط: كوكي / ساؤول نيغويز / فيكتور فيتولو / توماس ليمار.
  • خط الهجوم: جواو فيليكس / دييغو كوستا.
  • المدير الفني: الأرجنتيني دييغو سيميوني.

إقرأ أيضاً: القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء 18/9/2019

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