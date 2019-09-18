الإسماعيلي يعلن عن رفضه لخوض مباراتي الأهلي والمصري ببرج العرب

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صرح مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عن رفضه خوض مباراة الفريق الكروي أمام نادي الأهلي والنادي المصري في الدوري للموسم القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقد أكد المصدر المسؤول في النادي الإسماعيلي خلال تصريحات صحفية له، أن النادي الإسماعيلي قد قام بإرسال خطاب رسمي موجه إلى اتحاد كرة القدم المصري، يعرب فيه عن احتجاجه بشكل رسمي على خوض مباراة نادي الأهلي في برج العرب بالإسكندرية.

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وأوضح المصدر، أن النادي الإسماعيلي قد رفض مواجهة نادي الأهلي والنادي المصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وأشار إلى أن الإسماعيلي قد طالب بإقامة المباراتين على ملعب محافظة الإسماعيلية.

وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قد عجب من إقامة مباراة الفريق أمام النادي المصري خلال الأسبوع الثاني من الدوري العام في برج العرب بالإسكندرية بدلاً من إقامتها على ملعب الإسماعيلية.

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