بركات: جملة هي السبب وراء اعتزالي ولن أذكر التفاصيل

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تحدث لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد بركات، عن كواليس اعتزاله كرة القدم عام 2013، ولكنىه رفض الكشف عن السبب الحقيقي وراء اتخاذه ذلك القرار، ووجه الشكر إلى محمد يوسف، المدير الفني للمارد الأحمر وقتها.

وفي حواره في أحدى برامج قناة “الأهلي” صباح اليوم الأربعاء قال بركات: “قلت وقتها إن عمري 37 عاما وأريد الخروج من الملعب من الباب الكبير، لكن هذا لم يكن السبب الحقيقي الذي لا يعرفه الجماهير حتى الآن”.

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وأضاف: “كانت جملة هي السبب وراء اعتزالي، لم يكن من المفترض أن تُقال لي بعدما لعبت 10 سنوات للنادي الأهلي، لكني لن أكشف عن التفاصيل”.

وتابع اللاعب محمد بركات في لقاءه قائلًا: “أريد توجيه الشكر إلى محمد يوسف، كان أكثر شخص متمسك بوجودي في النادي الأهلي بأي طريقة”.

وختم بركات حدبثه : “سيظل محمد يوسف أخي الكبير، قال لي وقتها إن وجودي في الأهلي مهم، ولو لعام آخر من الناحية الفنية ومن أجل إعطاء الخبرة للاعبين الصغار، كان يقدرني كثيرًا ولم أجد هذا من أي شخص آخر”.