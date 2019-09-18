3 مفاجآت محتملة من مدرب الزمالك “ميتشو” أمام الأهلي

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تتجه أنظار متابعي مباراة القمة التي سوف تجمع بين النادي الأهلي، ونادي الزمالك بطل كأس مصر في لقاء السوبر المصري، وسوف تبدأ المباراة في تمام الساعة الـ 8 مساء يوم الجمعة، على ملعب برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

يسعى الزمالك بالطبع عبر المدرب الصربي “ميتشو” لمواصلة الصحوة المحلية، بعد أن تم تتويج النادي بلقب كأس مصر على حساب نادي بيراميدز بنتيجة 3 أهداف نظيفة، من أجل إحراز اللقب الثاني على التوالي، وتوجيه ضربة إلى غريمه في الملاعب المصرية قبل بداية الموسم الجديد.

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ما قدمه المدرب الصربي “ميتشو”، مع نادي الزمالك حتى الوقت الراهن، وهو عدم اعتماده على لاعب بعينه، وهذا ما نراه على سبيل المثال خلال المباريات الأخيرة التي خاضها الفريق الكروي الأول، من خلال حراسة المرمى، فمرة يعتمد على محمد عواد، ومرة أخرى يعتمد على الحارس محمد أبو جبل، الذي قد شارك خلال اللقاء الكروي يوم السبت السابق أمام نادي جينيراسيون فوت ضمن ذهاب دور الـ32 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

أعلن المدير الفني لنادي الزمالك ميتشو ، عن قائمة الفريق ليلة أمس،ويستعد خلال الوقت الراهن للقاء السوبر، عندما قرر دخول الفريق معسكراً مغلقاً بدءاً من اليوم الأربعاء.

وتبعاً لقائمة الفريق الكروي المكونة من 24 لاعباً، فمن المحتمل أن يفاجئ المدير الصربي “ميتشو”، النادي الأهلي بـ 3 مفاجآت خلال اللقاء الذي سيجمع الفريقين يوم الجمعة القادمة، وهذا ما سوف يتم استعراضه خلال التقرير الآتي:

هل يعتمد ميتشو على عبدالشافي أم جمعة

فقبل قدوم محمد عبدالشافي، وعودته إلى صفوف نادي الزمالك كان عبدالله جمعة هو أحد الأعمدة الرئيسية للفريق الكروي الأول بالنادي لقيادة الجبهة اليسرى، وهذا تحديداً ما ظهر بحقبة المدرب السويسري “كريستيان جروس”.

لكن رحيل كريستيان جروس عن الزمالك وقدوم المدرب “ميتشو”، جعل الأخير يقرر أن يعتمد على محمد عبدالشافي، بسبب تفوقه الدفاعي بشكل نسبي عن اللاعب عبدالله جمعة، والذي يميل إلى الجانب الهجومي.

خلال المباريات السابقة، وبالتحديد خلال آخر مباراتين لنادي الزمالك في بطولة نهائي كأس مصر، إلى جانب مباراة نادي جينيراسيون فوت فقد قرر المدرب “ميتشو” الاعتماد على اللاعب محمد عبدالشافي، استبعاد عبدالله جمعة خلال المباراة الأولى، ومشاركته في مركزه الأساسي كجناح أمام بطل السنغال.

خلال مباراة الجمعة المرتقبة، كيف سيفكر المدير الفني ميتشو من أجل حسم تلك الجبهة، هل يتم مواصلة الاعتماد على اللاعب محمد عبدالشافي خلال مباراة القمة، أما أن يلجأ إلى سلاح الهجوم والمتمثل في عبدالله جمعة من أجل الضغط على النادي الأهلي منذ بداية المباراة.

صراع الوسط الهجومي في الزمالك

وتبعاً لقائمة الفريق الكروي لنادي الزمالك خلال مباراة النادي الأهلي فإن ميتشو يمتلك 7 لاعبين في منطقة وسط الملعب المهاجم، بداية من اللاعب محمود عبدالرازق الشهير بـ “شيكابالا”، واللاعب أشرف بن شرقي، واللاعب كريم بامبو، واللاعب محمد أوناجم، واللاعب إمام عاشور، واللاعب إسلام جابر.

ومن المحتمل أن يكون اللاعب إسلام جابر القادم من نادي مصر المقاصة بعيداً عن المشاركة بمباراة القمة، لعدم مشاركته بأي مباراة منذ مجيئه إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث كان يعاني اللاعب من الإصابة من أجل تقليص القائمة إلى 6 لاعبين فقط.

خلال مباراة الزمالك السابقة أمام بطل السنغال، التي شهدت مشاركة عبدالله جمعة إلى جانب مشاركة اللاعب يوسف إبراهيم أوباما، واللاعب محمد عنتر، لكن تلك الأسماء قد تتغير خلال مباراة الأهلي ماعدا استمرار الاعتماد على اللاعب يوسف إبراهيم “أوباما”.

ومن المحتمل أن يبدأ ميتشو باللاعب يوسف إبراهيم “أوباما”، مع عودة الثنائي محمود عبدالرازق “شيكابالا”، والمصاب أشرف بن شرقي.

المفاجأة المحتملة من المدير الفني “ميتشو” هي الاعتماد على اللاعب المغربي “محمد أوناجم”، والذي لم يلعب كلاعب أساسي خلال مباراة نهائي كأس مصر، بعد إِشراكه كبديل، غيابه عن لقاء بطل السنغال بسبب عدم أحقيته بالمشاركة.

وهنا سوف يكون الصراع بين اللاعب أوناجم، وبين شيكابالا، بن شرقي، ويوسف إبراهيم أوباما، إلى جانب إمام عاشور ورقة الصربي ميتشو بالشوط الثاني، وكريم بامبو.

من يكون المهاجم الزمالك بمباراة الأهلي؟

قائمة نادي الزمالك الراهن لمباراة النادي الأهلي قد شهدت تواجد الثلاثي، “مصطفى محمد، وعمر السعيد، والمغربي الدولي خالد بوطيب”.

ومنذ تولي الصربي “ميتشو”، الأمور الفنية بنادي الزمالك، وهو لا يعتمد على مهاجم بعينه حيث يشارك اللاعب عمر السعيد خلال فترة، ثم شارك اللاعب مصطفى محمد العائد من الإعارة خلال فترة أخرى، إلى جانب استعادة الدولي خالد بوطيب للمشاركة بعدما لعب كبديل بالمباراة الماضية أمام بطل السنغال.

وعلى سبيل المثال سوف نجد أن آخر مباراتين لنادي الزمالك فقد اعتمد ميتشو خلالها على اللاعب مصطفى محمد في مباراة نادي بيراميدز مع مشاركة اللاعب عمر السعيد خلال مباراة أفريقيا أمام نادي جينيراسيون فوت السنغالي.

ومن المتوقع أن نرى اللاعب الدولي خالد بوطيب بمباراة النادي الأهلي بسبب ما يمتلكه من خبرات كروية إلى جانب محاولة الصربي “ميتشو” لاستعادة اللاعب الثقة من جديد في ظل غيابه خلال الفترات السابقة بسبب الإصابة والتي كان آخرها حرمانه من المشاركة كلاعب أساسي برفقة منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي أقيمت على الأراضي المصرية.

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