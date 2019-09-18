إيهاب جلال وعماد متعب.. تعرف على تشكيل المنتخب المصري الجديد

عماد متعب
عماد متعب
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بعد كثير من التكهناات والتوقعات، استقر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، على اختيار الجهاز الفني للمنتحب المصري، حيث يستعد الاجتحاد للإعلان عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ”الفراعنة”.

وجاءت نتيجة مباحثات اللجنة الخماسية اليوم، الأربعاء، وبعد حسم التصويت على طاولة مجلس الإدارة في صالح إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري.

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وسيكون تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر كالآتي: يهاب جلال مديرا فنيا، ومعه طارق مصطفى وأحمد إبراهيم ومحمد شوقي، وسيكون مصطفى كمال مدربا للحراس، وبينما يتولى عماد متعب مديرًا للمنتخب.

وسيعاون متعب في الجهاز الاداري اكلا من محمد صلاح، مديرًا إداريًا، وعلي محمد علي، إداري، ومينا سامح، إداري.

ويستمر محمد أبو العلا طبيبًا لمنتخب مصر الأول ويعاونه شادي أحمد معد نفسي.

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