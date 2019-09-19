بأقدام “بيل وماريا” ريال مدريد يسقط بهزيمة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان

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تلقى نادي ريال مدريد، هزيمة ثقيلة على يد ُمضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “حديقة الأمراء”، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 14 من زمن المباراة، أحرز الجناح الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني لمصلحة العملاق الباريسي في الدقيقة 33 من تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء ريال مدريد.

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وأحرز الدولي الويلزي جاريث بيل في الدقيقة 34، هدفًا لمصلحة ريال مدريد من تصويبة قوية من داخل منطقة جزاء باريس سان جيرمان علت حارس مرمى النادي الفرنسي كيلور نافاس ودخلت مرماه، لكن حكم اللقاء ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو “فار”، والتي أثبت أن الكرة اصطمدت بيد جاريث بيل قبل أن يصوبها.

ونجح توماس مونييه قبل نهاية الوقت بثلاث دقائق في إضافة ثالث أهداف باريس سان جيرمان، في الدقيقة 90.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، فيما جاء فريق ريال مدريد في المركز الأخير بلا رصيد.