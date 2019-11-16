مواعيد مباريات اليوم السبت 16/11/2019 .. هولندا وإيرلندا الشمالية وألمانيا ضد بيلاروسيا

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المهمة والمثيرة اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2019 على مستوى مختلف المسابقات العالمية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم السبت 16/11/2019 والقنوات الناقلة لجميع هذه المباريات.

وتُقام اليوم السبت بقية مباريات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م، كما تُقام أيضاً بعض مباريات الجولة الخامسة من مسابقة كأس الخليج العربي الإماراتي.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم السبت 16/11/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الظفرة / العين، كأس الخليج العربي الإماراتي، الجولة الخامسة، قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، المعلق محمد الشامسي، قناة دبي الرياضية HD1 المجانية، المعلق أحمد العبيدلي، الساعة الرابعة عصراً.

حتا / الشارقة، كأس الخليج العربي الإماراتي، الجولة الخامسة، قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، المعلق أحمد الحوسني، قناة دبي الرياضية HD2 المجانية، المعلق أحمد الشحي، الساعة الرابعة عصراً.

الوصل / بني ياس، كأس الخليج العربي الإماراتي، الجولة الخامسة، قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، المعلق حازم عبدالسلام، قناة دبي الرياضية HD1 المجانية، المعلق عبدالله السعدي، قناة الشارقة الرياضية HD المجانية، المعلق عبدالحميد الجسمي، الساعة السادسة والنصف مساءً.

منتخب قبرص / منتخب اسكتلندا، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة التاسعة، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة الرابعة عصراً.

منتخب روسيا / منتخب بلجيكا، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة التاسعة، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة السابعة مساءً.

منتخب أذربيجان / منتخب ويلز، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة التاسعة، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة السابعة مساءً.

منتخب سان مارينو / منتخب كازاخستان، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة التاسعة، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة السابعة مساءً.

منتخب سلوفينيا / منتخب لاتفيا، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة التاسعة، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة السابعة مساءً.

منتخب ألمانيا / منتخب بيلاروسيا، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة التاسعة، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب إيرلندا الشمالية / منتخب هولندا، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة التاسعة، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق خالد الحدي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب النمسا / منتخب مقدونيا الشمالية، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة التاسعة، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب كرواتيا / منتخب سلوفاكيا، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة التاسعة، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق سوار الذهب، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

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