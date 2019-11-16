تشكيل هولندا المتوقع الليلة أمام إيرلندا الشمالية في تصفيات يورو 2020

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يشهد ملعب ويند بارك بالعاصمة بلفاست مساء اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل منتخب إيرلندا الشمالية ضيفه منتخب هولندا، ضمن مباريات الجولة التاسعة في إطار تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 م.

تنطلق مباراة هولندا وإيرلندا الشمالية تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الأحد بتوقيت أبوظبي.

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وستكون مباراة هولندا وإيرلندا الشمالية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل هولندا المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه منتخب إيرلندا الشمالية:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: فيلتمان / ماتياس دي ليخت / فيرجيل فان دايك / ديلي بليند.

خط الوسط: فرينكي دي يونج / دوني فان دي بيك / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: بروميس / رايان بابل / ممفيس ديباي.

المدير الفني: الهولندي رونالد كومان.

ويسعى منتخب الطواحين الهولندية لحسم تأهله الليلة إلى النسخة القادمة من مسابقة كأس الأمم الأوروبية المقرر إقامتها في صيف العام المقبل 2020 في 12 مدينة أوروبية مختلفة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال60 لتأسيس هذه البطولة.

وغاب منتخب هولندا عن جميع المحافل الدولية الكبرى منذ عام 2014، وذلك حينما شارك لآخر مرة في مسابقة كأس العالم على أرض دولة البرازيل، حيث أنهى المسابقة وقتها في المركز الثالث بعد فوزه على منتخب البلد المضيف البرازيل بثلاثية نظيفة في مباراة المركزين الثالث والرابع.

وفشل المنتخب الهولندي بعدها في التأهل إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2016 التي تم إقامتها على أرض دولة فرنسا، كما فشل أيضاً في التأهل إلى النسخة الماضية من مسابقة كأس العالم 2018 التي تم إقامتها على أرض دولة روسيا، قبل أن يعود إلى الواجهة مرة أخرى بعد نجاحه في الوصول إلى المباراة النهائية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية صيف العام الحالي 2019.

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