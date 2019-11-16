ستيف نيكول يُطالب يورجن كلوب بإراحة محمد صلاح لتجنب إصابته مجدداً !

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حرص الاسكتلندي ستيف نيكول لاعب نادي ليفربول الإنجليزي سابقاً على مطالبة الألماني يورجن كلوب مدرب فريق الريدز حالياً بضرورة إراحة النجم المصري محمد صلاح في المباريات القادمة، من أجل تفادي تعرض الأخير إلى نفس الإصابة مرة أخرى مثلما كان الحال مؤخراً.

وكان فخر العرب محمد صلاح قد تعرض إلى الإصابة على مستوى الكاحل الأيسر في شهر أكتوبر الماضي من العام الحالي 2019، وذلك على هامش مشاركته في لقاء ليفربول وليستر سيتي، مما تسبب وقتها في غيابه عن معسكر المنتخب الوطني المصري خلال فترة التوقف الدولي الماضية، ثم غيابه عن ديربي إنجلترا أمام مانشستر يونايتد.

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وعاد صلاح بعدها إلى الملاعب بشكل طبيعي، قبل أن يشعر ببعض الألم على مستوى الكاحل الأيسر أيضاً في نفس مكان الإصابة الأولى، وذلك أولاً في لقاء ليفربول وتوتنهام هوتسبير في البريميرليج، ثم لقاء ليفربول ومانشستر سيتي مطلع الأسبوع الماضي، حيث تم استبداله في الدقائق الأخيرة في اللقائين.

وجاءت بعدها الصدمة الكبرى من خلال تأكد غياب الفرعون المصري محمد صلاح عن معسكر منتخب بلاده مصر للمرة الثانية توالياً، وهذه المرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية بسبب تجدد إصابته على مستوى الكاحل الأيسر أيضاً.

ومن جانبه، أكد ستيف نيكول خلال تصريحات له لشبكة قنوات “ESPN” الأمريكية أن المدرب يورجن كلوب بات مُطالباً من طرف الجميع بضرورة منح الراحة لمحمد صلاح في المباريات القادمة، حتى لا يتعرض اللاعب المصري إلى الإصابة مرة أخرى أو ربما تتفاقم هذه الإصابة، مما يعني غيابه لمدة طويلة عن الملاعب وبالتالي تأثر فريق الريدز بشكل سلبي.

وأشار أيضاً إلى أن كلوب يجب عليه الدفع إما بالنجم الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين أو البلجيكي ديفوك أوريجي بدلاً من محمد صلاح على الجهة اليمنى، على أن يُحافظ على مركز النجم السنغالي ساديو ماني على الجهة اليسرى حتى لا يفقد الفريق قوته الهجومية.

يُذكر أن ليفربول سوف يلتقي مع مضيفه كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك في العاصمة الإنجليزية لندن على مستوى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية مباشرة.

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