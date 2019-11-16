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يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس الأمم الأفريقية 2021 م، والتي من المقرر إقامتها بداية من يوم غداً الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل من الأسبوع الجاري.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، كما سنلقي نظرة أيضاً على أبرز نتائج المنتخبات العربية خلال الجولة الأولى من عمر التصفيات.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

منتخب تشاد / منتخب مالي، الأحد 17 نوفمبر 2019، الساعة الثالثة عصراً.

منتخب أوغندا / منتخب مالاوي، الساعة الثالثة عصراً.

منتخب جنوب السودان / منتخب بوركينا فاسو، الساعة الثالثة عصراً.

منتخب جنوب أفريقيا / منتخب السودان، الساعة الثالثة عصراً.

منتخب إِسواتيني / منتخب السنغال، الساعة الثالثة عصراً.

منتخب بنين / منتخب سيراليون، الساعة الثالثة عصراً.

منتخب غينيا / منتخب ناميبيا، الساعة السادسة مساءً.

منتخب رواندا / منتخب الكاميرون، الساعة السادسة مساءً.

منتخب الكونغو / منتخب غينيا بيساو، الساعة السادسة مساءً.

منتخب ليسوتو / منتخب نيجيريا، الساعة السادسة مساءً.

منتخب الجابون / منتخب أنجولا، الساعة العاشرة مساءً.

منتخب جزر القمر / منتخب مصر، الإثنين 18 نوفمبر 2019، الساعة الثالثة عصراً.

منتخب ساو تومي / منتخب غانا، الساعة السادسة مساءً.

منتخب الرأس الأخضر / منتخب موزمبيق، الساعة السادسة مساءً.

منتخب كينيا / منتخب توجو، الساعة السادسة مساءً.

منتخب غامبيا / منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الساعة السادسة مساءً.

منتخب بوتسوانا / منتخب الجزائر، الساعة التاسعة مساءً.

منتخب بوروندي / منتخب المغرب، الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، الساعة الثالثة عصراً.

منتخب إثيوبيا / منتخب كوت ديفوار، الساعة الثالثة عصراً.

منتخب موريتانيا / منتخب أفريقيا الوسطى، الساعة السادسة مساءً.

منتخب النيجر / منتخب مدغشقر، الساعة السادسة مساءً.

منتخب زامبيا / منتخب زيمبابوي، الساعة السادسة مساءً.

منتخب غينيا الاستوائية / منتخب تونس، الساعة التاسعة مساءً.

منتخب ليبيا / منتخب تنزانيا، الساعة التاسعة مساءً.

وبدأت المنتخبات العربية مشوارها في التصفيات المؤهلة إلى النسخة القادمة من مسابقة كأس الأمم الأفريقية 2021 م المقامة على أرض دولة الكاميرون بشكل متفاوت، حيث حققت بعضها نتائج طيبة للغاية، فيما حقق البعض الآخر نتائج مخيبة للآمال على أمل تصحيح المسار انطلاقاً من الجولة الثانية قبل فوات الأوان.

والبداية مع النتائج الإيجابية، حيث حقق بطل إفريقيا منتخب الجزائر فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه منتخب زامبيا بخمسة أهداف مقابل لا شئ على ملعب مصطفى تشاكر، لينفرد بالتالي مبكراً بصدارة ترتيب المجموعة الثامنة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

وفي لقاء آخر، حقق منتخب تونس فوزاً عريضاً على حساب ضيفه منتخب ليبيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب رادس، ليتربع بدوره على عرش صدارة المجموعة العاشرة ولكن مناصفة مع منتخب تنزانيا الفائز على منتخب غينيا الاستوائية في الجولة الأولى.

ومن جانبه، حقق منتخب السودان فوزاً كبيراً على حساب ضيفه المتواضع منتخب ساو تومي بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب أم درمان، إلا أن المنتخب السوداني ينتظره مباريات معقدة في الجولات القادمة أمام كلاً من منتخبي غانا وجنوب أفريقيا في نفس المجموعة الثالثة.

على صعيد النتائج المخيبة للآمال، سقط المنتخب الوطني المصري في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه المتواضع منتخب كينيا على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، ليجد منتخب مصر نفسه في وضعية صعبة منذ البداية بعدما فاز منتخب جزر القمر بدوره في الجولة الأولى على حساب مضيفه منتخب توجو بهدف نظيف.

يُذكر أن المنتخب الوطني سوف يحل ضيفاً في الجولة الثانية على منتخب جزر القمر بغياب نجمه الأول محمد صلاح، مما يجعل الفوز في هذه المباراة بمثابة الحصول على ست نقاط وليس فقط 3، نظراً لأن الفائز سوف يقطع خطوة هامة من أجل الانفراد بصدارة ترتيب المجموعة السابعة.

وفي بقية النتائج السلبية، تعرض منتخب جنوب السودان إلى الخسارة خارج أرضه على يد مضيفه منتخب مالاوي بهدف نظيف، كما حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة المباراة العربية الخالصة بين منتخب المغرب وبين ضيفه منتخب موريتانيا.

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