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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م، والتي من المقرر إقامتها بداية من يوم غداً الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل من الأسبوع الجاري.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة العاشرة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 م، كما سنلقي أيضاً نظرة على وضعية المنتخبات الكبيرة سواء التي حسمت تأهلها إلى اليورو المقبل أو التي لا تزال لم تحسم تأهلها بعد.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة العاشرة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 م، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

منتخب صربيا / منتخب أوكرانيا، الأحد 17 نوفمبر 2019، الساعة الرابعة عصراً.

منتخب لوكسمبورج / منتخب البرتغال، الساعة الرابعة عصراً.

منتخب كوسوفو / منتخب إنجلترا، الساعة السابعة مساءً.

منتخب بلغاريا / منتخب جمهورية التشيك، الساعة السابعة مساءً.

منتخب مولدوفا / منتخب أيسلندا، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب أندورا / منتخب تركيا، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب البانيا / منتخب فرنسا، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب جمهورية أيرلندا / منتخب الدنمارك، الإثنين 18 نوفمبر 2019، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب جبل طارق / منتخب سويسرا، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب السويد / منتخب جزر الفارو، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب إسبانيا / منتخب رومانيا، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب مالطا / منتخب النرويج، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب ليشتنشتاين / منتخب البوسنة والهرسك، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب إيطاليا / منتخب أرمينيا، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب اليونان / منتخب فنلندا، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب هولندا / منتخب إستونيا، الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب ألمانيا / منتخب إيرلندا الشمالية، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب ويلز / منتخب المجر، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب سلوفاكيا / منتخب أذربيجان، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب بولندا / منتخب سلوفينيا، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب لاتفيا / منتخب النمسا، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب مقدونيا الشمالية / منتخب الكيان الصهيوني، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب سان مارينو / منتخب روسيا، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب اسكتلندا / منتخب كازاخستان، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

وضمنت حتى هذه اللحظة العديد من المنتخبات تأهلها بشكل رسمي إلى النسخة القادمة من مسابقة كأس الأمم الأوروبية، والتي من المقرر إقامتها في صيف العام المقبل 2020 في 12 مدينة أوروبية مختلفة، وذلك من أجل الاحتفال بمرور 60 عاماً على إنشاء هذه المسابقة.

والآن سوف نستعرض لكم جميع المنتخبات التي تأهل رسمياً حتى الآن إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م:

منتخب إنجلترا، متصدر المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة.

منتخب جمهورية التشيك، وصيف المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة.

منتخب أوكرانيا، متصدر المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة.

منتخب إسبانيا، متصدر المجموعة السادسة برصيد 23 نقطة.

منتخب السويد، وصيف المجموعة السادسة برصيد 18 نقطة.

منتخب بولندا، متصدر المجموعة السابعة برصيد 19 نقطة.

منتخب فرنسا، متصدر المجموعة الثامنة برصيد 22 نقطة.

منتخب تركيا، وصيف المجموعة الثامنة برصيد 20 نقطة.

منتخب بلجيكا، متصدر المجموعة التاسعة برصيد 24 نقطة.

منتخب روسيا، وصيف المجموعة التاسعة برصيد 21 نقطة.

منتخب إيطاليا، متصدر المجموعة العاشرة برصيد 27 نقطة.

منتخب فنلندا، وصيف المجموعة العاشرة برصيد 18 نقطة.

وتُعتبر منتخبات البرتغال وهولندا وألمانيا، إضافة إلى النمسا وكرواتيا على بُعد خطوة واحدة فقط من اللحاق بركب المتأهلين إلى يورو 2020، فيما لا يزال الصراع محتدماً بين عدة منتخبات أخرى، على أن يرتفع عدد المتأهلين إلى 20 منتخباً مع نهاية يوم الثلاثاء القادم في انتظار 4 منتخبات أخرى سوف تتأهل عبر ملحق مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

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